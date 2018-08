Am fost la Bloggers LAN Party si la Untold

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Anul trecut am luat parte la una dintre putinele editii de Bloggers LAN Party la care am fost invitati. Anul acesta am pastrat traditia si ne-am deplasat ~450km pana la Cluj ca sa ne jucam cu alti bloggeri, dar si sa ne bucuram de artistii preferati de la Untold. In mod normal nu ne laudam cu ce facem noi in timpul liber, dar tinand cont ca doar o data pe an sau in cel mai bun caz de 2 ori pe an mergem la BLP, merita sa scriem despre acest lucru.

Din pacate am ratat toate inscrierile din cadrul evenimentului. Am pierdut prima zi (joi) deoarece nu am putut pleca din Bucuresti, iar vineri am facut aproape 12 ore din Bucuresti pana in Cluj. Cine are nevoie de autostrazi….

Desi am ratat toate inscrierile, pentru ca timp si pentru ca alte probleme, am fost acolo si am vazut ce s-a intamplat. Am schimbat cateva vorbe cu oamenii pe care ii cunosc, am apucat cu greu sa ma joc pret de cateva minute si cam asta a fost pe scurt.

Insa editia de anul acesta a adus cateva schimbari. Celebrul TETRIS, jocul copilariei noastre pe care eu il practic aproape zilnic in drum spre birou cand ma aflu in metrou. Celebrul joc a fost prezent la aceasta editie si era disponibil pe niste console chinezesti, ca pe vremuri.

HP a sponsorizat evenimentul si a oferit sisteme de gaming Omen de pe care ne-am jucat PUBG. Monitoarele mi-au placut in special. FIFA, MK au fost si ele disponibile, iar cei mai buni au primit premii de la TP-Link.

Editia de anul acesta a mizat pe o tematica retro, de aceea si jocul de TETRIS dar si alte console vechi Nintendo si multa bere Ursus Retro 🙂 Regret faptul ca nu m-am putut bucura din plin de acest eveniment. Poate la anul va fi alfel si nu mai ratez nimic.