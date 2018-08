Impresiile formate despre televizoruL TESLA 43S901SUS

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In urma cu cateva saptamani am fost la evenimentul de prezentare al televizoarelor TESLA. Acestea sunt aduse in tara prin Comtrade Distribution si am primit si noi un model la test sa ne facem o impresie mai clara. Am avut la test un model bine dotat, 43S901SUS, ce ofera un panou deosebit, functii smart si un pret chiar decent pentru ceea ce ofera. In randurile de mai jos o sa va prezint pe scurt punctele pro si contra.

TESLA despre care vorbim noi acum nu are nici o legatura cu TESLA lui Elon Musk. Aceasta TESLA este un brand format in Europa de Est chiar in tara din care provine celebrul fizian Nikola Telsa. Televizoarele sunt dezvoltatate in Europa, insa productia lor se face in China la fel ca orice alt brand. Se mai produce ceva in Europa?

Televizorul pe care noi l-am avut face parte din gama de top. Seria 9000 contine tot ce are mai bun TESLA in acest moment si cu toate astea mai sunt cateva aspecte ce vor fi puse la punct abia in a doua generatie. Intre timp modelul pe care noi l-am avut la test ne-a placut intr-o proportie foarte mare.

Caracteristici

Diagonala: 109 cm

Rezolutie: 4K (panou de la LG)

Procesor quad core

2GB RAM

Android 7

Difuzoare frontale stereo 2x10W cu tehnologie Dolby

Stocare: 16GB

Timp de raspuns: 6.5ms

Contrast: 100.000:1

Luminozitate: 300cd/m2

Internet: da

Wireless: da

Sistem TV: DVB-T, DVB-T2, DVB-C

Conectiva: USB 2.0, USB 3.0, HDMI 3x, intrare PC, intrare audio PC, Scart, Composite, LAN RJ-45

Montare perete: 200 x 200

Asa arata pe hartie televizorul TESLA. In realitate lucrurile stau la fel de bine. Dupa ce l-am scos din cutie l-am pus in camera pe un alt birou deoarece suportul meu de televizor nu mi-a permis sa-l montez in perete. Nu m-a deranjat pentru ca am putut sa-l investighez mai bine.

Materialele folosite la constructia lui nu sunt rele deloc. Metal, plastic, culori bine alese, insa felul in care este asamblat nu mi-a placut. Sa fim sinceri nu sta nimeni sa analizeze un televizor dupa ce-l cumpara daca imbinarile sunt bune, cum se simte la atingere s.a.m.d. Insa eu sunt mai curios din fire. Nu cred ca afecteaza cu nimic functionalitatea lui pe termen lung faptul ca prin unele locuri nu se simte tocmai placut.

Pe da alta parte panoul imprumutat de la LG este superb. Rezolutia 4K pe o diagonala de 109 cm se vede foarte bine. Din pacate televiziunea de la noi din tara abia ofera canale Full HD, iar multe dintre receptoarele oferite de furnizorii de cablu ofera rezolutie 720P. Din fericire televizorul este smart si am putut rula fara probleme continut 4K de pe Youtube.

Te poti bucura de rezolutia 4K doar daca folosesti aplicatiile din Android. Spre exemplu Netflix sau Youtube. Nu am nici o obiectie asupra imaginii deoarece nu am termen de comparatie. Pot spune ca se vede foarte clar, culorile sunt puternice dar placute, contrastul este bun iar luminozitatea este una normala.

Sunetul a contribuit la o experienta si mai buna. Difuzoarele fiind amplasate in fata ofera un sunet mult mai placut. Tehnologia Dolby este prezenta si poti asculta muzica la maxim fara ca sunetul sa distorsioneze. La volum ridicat pierzi din bass, dar nu conteaza. Se aude neasteptat de bine pentru un televizor.

Un alt lucru care mi-a placut a fost puterea de procesare. Are un procesor quad core, nici nu conteaza ce model este, deoarece poti rula jocuri de tip arcade fara probleme. Nu mai ai nevoie de o consola daca vrei sa te joci cateva joculele distractive in timpul reclamelor. Merge chiar si Asphalt 8.

In pachet o sa gasesti doua telecomenzi, una normala si una smart pe care o poti folosi doar cand folosesti aplicatiile din sistemul de operare. Prima telecomanda este simpla, nimic deosebit la ea. Singura problema este ca e pretentioasa si trebuie sa tintesti fix in senzorul IR al televizorului ca altfel nu functioneaza.

Pe cand telecomanda smart este cu conexiune Bluetooth. O sincronizezi cu televizorul si o poti folosi prin aplicatiile smart. Microfonul este punctul ei forte pentru ca poti cauta vocal pe internet in loc sa tastezi virtual.

Cred ca puteau integra microfonul intr-o telecomanda unica, inteligenta. Cred ca se putea implementa chiar o tastatura fizica pe spatele telecomenzii si atunci nu mai era nevoie de a doua telecomanda. Astfel o sa ai 3 telecomenzi pe noptiera daca ai si de la receptor. Poti avea chiar 4 telecomenzi daca alegi sa conectezi prin Bluetooth un controller ca sa te joci. Poti sa o faci daca vrei.

Personal nu am ce sa-i reprosez acestui televizor. Se vede bine, se aude bine, te poti juca pe el, insa nu pot accepta ideea ca nu a fost implementat un slot CI+. La prezentarea de acum cateva saptamani am primit o explicatie pentru asta. Majoritatea furnizorilor de cablu din Europa de Est folosesc receptoare, iar cartelele CI+ sunt folosite intr-o proportie atat de mica incat nici nu conteaza.

Din cate am inteles abia la generatia urmatoarea vom vedea si slot CI+. Personal am renuntat la receptoare si am trecut pe cartele si nici nu cred ca pretul televizorului ar creste atat de mult daca s-ar implementa acest slot.

Experienta mea cu televizorul TESLA a fost una placuta. Mi-a placut, il recomand si personal l-as cumpara. Costa la PC Garage 1898 lei. Alte modele TESLA gasesti AICI.