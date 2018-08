Huawei ataca Samsung dupa lansarea lui Note 9

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Huawei a crescut mult in ultimii 5 ani. A venit cu telefoane bune in special in gama low end, iar la capitolul flagship-uri a incercat si inca incearca sa se lupte la acelasi nivel cu Samsung, Apple sau LG. Dupa lansarea lui Note 9, Huawei a atacat subtil Samsung pentru ca noul lor model nu aduce aproape nimic nou.

Aici trebuie sa le dau dreptate pentru ca de la an la an s-a vazut evolutia clara a modelelor lor fata de celelalte companii. Insa nu ar trebui sa se comporte astfel deoarece telefoanele lor de top nu pot tine INCA pasul cu concurenta, iar la capitolul software au inca MULT de lucru.

Suntem curiosi cu ce o sa vina nou Huawei in aceasta toamna.