Cum arata Note 9 dezmembrat

Samsung a lansat ieri Note 9, un telefon puternic dar care nu aduce nimic nou. Insa cum traditia ne-a obisnuit de cativa ani, cele mai populare telefoane au parte imediat dupa lansare de cateva experimente. Printre aceste experimente se numara si dezmembrarea acestuia pentru a vedea cum a fost proiectat la interior.

Specialistii spun ca bateria desi este mai mare, 4000 mAh, aceasta are o densitate ridicata si ocupa un spatiu mic. Slotul in care intra S-Pen-ul este mai bine realizat incat acesta sa nu se rupa, portul USB Type C este mai usor de schimbat, difuzorul este mai mare, iar placa de baza este chiar mai mica decat la predecesorul.

Racirea telefonului a fost prioritizata. Se poate observa mult cupru la interior care ar trebui sa raceasca mai repede componentele esentiale.

Desi la exterior seamana mult cu vechea generatie lucrurile sunt schimbate la interior. Este mai usor de reparat, mai bine construit si multe elemente se pot schimba usor.