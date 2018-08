Tehnologii folosite in camerele de supraveghere video Dahua

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Sistemele de supraveghere video au inceput sa devina din ce in ce mai populare si la noi in tara, piata fiind dominata de doi producatori din China. Unul dintre ei este Dahua, o compania care a avut o crestere de 32% in ultimul an si care ofera nu doar servicii pentru utilizatorul final ci si servicii profesionale pentru institutii, companii si orase.

Sistemele de supraveghere oferite de Dahua sunt recunoscute pe plan mondial pentru fiabilitate, calitate si usurinta de utilizare. An de an o sa vedeti ca echipamentele difera, compania pompand in fiecare an un buget urias in cercetare si dezvoltare.

Tehnologiile implementate in aceste echipamente sunt foarte interesante daca le analizezi. Cel putin eu am devenit mai ganditor si incep sa-mi imaginez cam cum ar arata piata in urmatorii 10 ani daca in prezent avem aceste tehnologii (care nu sunt neaparat noi) si care continua sa se dezvolte.

Camerele din seria IVS sau Intelligent Video Surveillance System sunt cele mai avansate modele. Acestea integreaza toate tehnologiile disponibile incat sa ofere un pachet complet pentru orice tip de utilizator. Camerele IVS sunt in general camere IP de ultima generatie. O parte dintre tehnologii sunt explicate mai jos.

Cei care sunteti familiarizati cu sistemele CCTV probabil ca stiti deja despre ce o sa vorbesc mai departe, insa voi dedica acest articol persoanelor care vor sa cunoasca mai bine domeniul si voi explica pas cu pas astfel incat sa parcurgeti un text usor. Aceste echipamente pot fi cumparate de la Skut.ro.

TripWire sau Detectie Bariera Virtuala

Acest sistem este conceput incat sa defineasca o anumita zona cu o bariera virtuala care sa declanseaza un anumit eveniment. Imaginati-va ca sunteti intr-un magazin iar la iesire aveti o bariera fizica care nu va lasa sa treceti. Exact asa trebuie sa va imaginati si acest TripWire, doar ca bariera este invizibila, poti sa treci, dar atunci este declansat un eveniment: camera poate transmite un semnal de alarma, poate incepe inregistrarea etc.

Cross Warning Zone sau Detectie Intrusi

Este o functie importanta si des utilizata. Din soft se stabiliste un perimetru de protectie, o zona sigura. Tot ce intra in aceasta zona va declansa un eveniment. Partea buna este ca se poate seta marimea obiectelor. De exemplu daca un fluture intra in acel permitru sau o minge nu se va declansa nici o alarma. In schimb o persoana va fi detectata si atunci camera va putea filma, mari imaginea etc.

Perimeter Protection sau Detectie Perimetrala

Aceasta functie este mai putin folosita si seamana cu Cross Warning. Diferenta este ca Perimeter Protection detecteaza subiectii care tranziteaza un perimetru, de exemplu intrarea unui magazin amplasat cu intrarea/iesirea pe o strada principala frecvent circulata.

Loitering Detection sau Detectie Vagabontaj

Acesta functie este utila mai ales in zonele urbane. Tehnologia este capabila sa recunoasca o persoana sau un grup de persoane care „cercetaza” o zona mai mult timp. Daca acea persoana zaboveste intr-un loc un anumit interval, se plimba sau pur si simplu sta degeaba, aplicatia considera ca acea persoana este un vagabont care pierde timpul in zona.

Abandoned Object Detection sau Detectie Obiect Abandonat

Titlul spune tot in acest caz. Din soft se configureaza un perimetru, iar daca un obiect apare in cadru si ramane nemiscat un anumit interval de timp, sistemul de supraveghere declanseaza o actiune presetata ulterior. Aceasta functie este folosita des in statiile de metrou. De multe ori se intampla ca un bagaj sa fie uitat in statie sau pe scaun.

Missing Object Detection – Detectie Obiect Lipsa

Este similara cu functia prezentata anterior. Se configureaza un perimetru, iar daca un obiect dispare din acea zona se declanseaza un eveniment.

Illegal Parking sau Parcarea Ilegala

Este o functie inteligenta ideala pentru orase indiferent de numarul de locuitori. Cu siguranta asa ceva ne-ar trebui si noua. Pe imaginea filmata se deseneaza un perimetru care va fi setat drept zona interzisa. Orice masina stationata in acel perimetru se considera ca a parcat ilegal. Softul poate transmite diferite actiuni, iar autoritatile pot veni sa ridice masina.

Va dati seama ca aceste sisteme ar declansa non stop evenimente daca ar exista in Bucuresti? 😀

Fast Moving sau Detectie Viteza

Este vorba de viteza unor obiecte, in special masini, din cadrul unui perimetru. Daca viteza este prea mare, de exemplu in jurul unei zone de langa scoala, atunci camera declanseaza un anumit eveniment. Functia este folosita des in zonele in care sunt multi elevi si studenti.

Regional Of Interest sau Zona de Interes

Este o zona prioritizata dintr-un cadru. Sa presupunem ca monitorizati intrarea in locuinta. Puteti seta aceasta zona de interes chiar in dreptul usii, iar acel cadru va avea o calitate mult imbunatatita.

Defog sau Eliminare Ceata

Este una dintre functiile cele mai interesante din punctul meu de vedere. Acest fenomen meteorologic pune mari probleme de vizibilitate, iar in astfel de conditii hotii pot profita foarte usor. Insa noile sisteme pot elimina prin magie ceata din inregistrare.

Cum functioneaza este greu de spus si de explicat, insa cert este ca Defog functioneaza si ofera o imagine clara ca si cand ceata nu ar fi existat.

Face Detection sau Recunoastere Faciala

Nu este o noutate, avem functia asta si pe telefoanele mobile. Este la fel si la echipamentele CCTV si are un rol foarte simplu. Recunoasterea faciala te poate detecta si daca te recunoaste iti ofera acces intr-o zona. Imaginea se mareste pe chipul tau daca nu esti in baza de date, se poate declansa o alarma sau alt eveniment.

Scene Change Detection sau Detectie la Schimbarea Scenei

Este vorba tot de un perimetru setat de la bun inceput. Daca in acel perimetru, de exemplu un cadru cu biroul tau, s-a depistat o miscare a unui obiect, camera declanseaza un eveniment. De exemplu daca cumva ti-au cazut castile de pe birou atunci s-a declansat evenimentul.

Auto Tracking sau Urmarire Obiect

Functia nu este una noua si o intalnim si prin alte domenii. Aceasta tehnologie va functiona la randament maxim daca folositi o camera rotativa, un PTZ. Astfel camera va putea urmari mai mult timp subiectul, va putea realiza zoom optic pe fata acestuia si il puteti identifica mai usor.

Audio Detection sau Detectie Audio

Camerele de supravegere in mod normal nu au nevoie de microfon daca sunt montate la exterior. Nu s-ar auzi aproape nimic, doar zgomotul masinilor, claxoane si foarte putin din ceea ce conteaza. Insa in unele situatii un microfon este util si are si el un rol important.

Aceasta functie este utila in zonele slab iluminate sau in zonele de tip labirint. Atunci cand nivelul de zgomot a depasit un anumit nivel, evenimentul va fi declansat. Sunetele pot fi de mai multe feluri, incepand de la un tipat puternic pana la o explozie.

Acestea sunt doar cateva tehnologii pe care le intalnim in echipamentele CCTV. Daca vreti sa cumparati astfel de echipamente, Skut.ro va pune la dispozitie o gama larga de produse.