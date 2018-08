DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Logitech a lansat un incarcator special conceput impreuna cu Apple pentru modelele iPhone 8, iPhone 8 Plus si iPhone X. Acesta ofera incarcare wireless dar este si un suport usor de utilizat.

Telefonul se poate monta in format landscape sau portrait, are sistem de protectie integrat impotriva supraincalzirii, LED-uri de status si un design elegant. Costa 80 de euro si va fi disponibil in magazinele Apple din aceasta luna.