Facebook vrea sa-ti verifici soldul direct in Messenger

Iar pentru asta le cere bancilor din SUA informatii esentiale despre tranzactiile cu carduri, obiceiurile clientilor la cumparaturi si multe altele, doar pentru a implementa in messenger o functie noua care ne-ar permite noua sa verificam soldul in aplicatie si probabil si alte servicii.

De fapt Facebook neaga aceasta informatie si o spun mai elegant de parca nu ar fi acelasi lucru. Citez: „compania spune că pur și simplu caută să colaboreze cu băncile și companiile de cărți de credit pentru a oferi servicii clienților printr-un chatbot în Messenger sau pentru a ajuta utilizatorii să gestioneze conturile în cadrul aplicației.”\

Acest pas important pe care Facebook vrea sa-l faca vine dupa ce rezultatele financiare au aratat o crestere foarte lenta, cea mai lenta din 2011. Vrea sa-si tina utilizatorii aproape, sa-i fidelizeze si sa ofere functii noi.

Problema este ca Facebook tocmai a avut un scandal legat de datele utilizatorilor de unde a inceput si nebunia cu GDPR. Pentru ca si Google sau Amazon a cerut date de la banci pentru a putea optimiza mai bine asistenti vocali si nimeni nu a strambat din nas ca atunci cand au auzit ca Facebook a cerut date. Pentru ca lumea nu prea mai are incredere in Facebook.

Voi ce parere aveti?