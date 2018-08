Android 9 Pie a fost lansat

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Google a confirmat Android 9 si denumirea acestuia. Pie se numeste si aduce cateva functii noi, unele sunt imbunatatite si altele sunt insipirate de la concurenta. Utilizatorii de Pixel si Essential Phone se bucura primii de noua versiune. Uite ce aduce nou.

Android Pie nu este o revolutie in industrie ci mai degraba slefuieste ceea ce era deja nou in Android 8. Google promoveaza noul sistem de operare folosind termeni precum inteligenta artificiala, insa momentan toata treaba asta mi se pare un mare fail indiferent ca vorbim despre producatorii de telefoane care se mandresc cu AI-ul lor sau de sistemul de operare Google.

Cea mai mare schimbare adusa de Android Pie este de fapt eliminarea butoanelor traditionale de back, home si app. Aici Google s-a inspirat de la concurenta si ne spune ca vor sa usureze interactiunea utilizatorului cu sistemul de operare indiferent de device.

Android Pie mizeaza acum pe swipe-uri si diferite gesturi pe ecran asa cum am vazut in premiera pe iPhone X. Personal nu-mi place dar presupun ca te obisnuiesti cu timpul. Oricum nu ai de ales.

Felul in care autonomia este manageriata s-a schimbat un pic. Pie o sa stie care sunt cele mai utilizate aplicatii, le prioritizeaza si cele mai putin utilizate vor consuma mai putina baterie. S-a vorbit si despre luminozitatea adaptiva, un fel de True Tone dar pentru Android. Promite multe dar sa vedem in realitate.

O alta functie interesata este numita Slices si are rolul de a oferi informatii scurte si esentiale atunci cand cauti ceva pe Google. Este o portiune de text evidentiata care ar trebui sa ofere esentialul.

Noutatile sunt banale, prea putine si probabil vom vedea din ce in ce mai putine noutati de la an la an. Probabil ei considera ca nu au nimic de imbunatatit.