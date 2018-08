AOC AG251FZ – monitor cu 240Hz la pret accesibil

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Printre cele mai importante periferice atunci cand vine vorba de gaming as pune pe primul loc monitorul. Este cel cu care ai contact in permanenta alaturi de mouse. Aceste doua componente ar trebui sa fie alese cu simt de raspundere deoarece confortul tau si experienta generala depinde de ele. Astazi o sa va prezint un monitor de gaming de la AOC cu o rata de refresh de 240Hz. L-am folosit suficient de mult timp incat sa-mi fac o idee despre el.

AOC AG251FZ este un monitor cu design modern foarte atragator si impunator. Monitorul arata foarte bine pe orice birou. Are un picior metalic foarte bine finisat si o talpa cu 2 ramificatii care nu ocupa mult loc pe birou. Ai loc sa-ti tragi cablurile elegant, insa imediat cum te uiti la panou o sa observi marginile nu tocmai subtiri. Mi-ar fi placut sa-l vad cu marginile integrate si atunci cu siguranta ar fi aratat mult mai bine.

Se inclina fata-spate si se poate regla pe inaltime. Butoanele pentru meniu sunt asezate sub marginea inferioara, dar nu o sa te bazezi prea mult pe ele deoarece poti folosi telecomanda oferita in pachet. Atentie ca trebuie conectata prin cablu mini USB la monitor.

Partea din spate este dintr-un plastic rosu combinat cu negru. Combinatia este frumoasa doar ca din spate nu o sa-l vada nimeni. De mentionat aici suportul pentru casti si o parte din porturile de conectare: intrare pentru casti si microfon si 2 USB-uri dintre care unul poate alimenta un dispozitiv mobil chiar daca monitorul este stins.

Daca tot am pomenit de conectica aflati ca monitorul mai dispune de: 2x USB 3.0, 2x HDMI, 2x DP, 1x VGA si alte 2 jack-uri pentru casti si microfon.

Cel mai important aspect este calitatea imaginii. Am observat ca la cele mai noi monitoare AOC dar si de la alte branduri, panourile TN au devenit din ce in ce mai bune. Acest model am aflat ca are un panou de la AU Optronics, un TN de o calitate foarte buna. Nici nu mi-am dat seama ca este un TN. Unghiurile sunt neasteptat de bune, iar culorile sunt exact ca la un model IPS ieftin.

De asemenea, luminozitatea si contrastul sunt si ele peste asteptarile obisnuite. Vorbim despre un panou TN care sunt recunoscute pentru alte calitatati dar nu pentru o imagine extraordinara.

Probleme cu iluminarea nu am intampinat. De fapt nu am mai intampinat la nici un monitor de foarte multi ani. Timpul de raspuns oferit este de 1ms, deja un standard in industrie atunci cand este vorba de gaming. Insa ceea ce este mai impresionat este rata de refresh de 240Hz.

Daca atunci cand treci de la un monitor conventional de 60Hz la un monitor de 144Hz simti o diferenta uriasa si iti dai seama ca ai trait intr-o minciuna, la fel se intampla si cand treci de la 144 la 240Hz. Insa diferenta este sensibil mai vizibila atunci cand nu ai un ochi antrenat. Un gamer profesionist nu va observa o diferenta atat de mare deoarece stie la ce sa se astepte. Insa un utilizator simplu o sa ramana surprins.

Diferenta nu consta in calitatea imaginii cand te uiti la o poza ci la actiune. Miscarile din jocuri se vor vedea mult mai natural, insa trebuie sa ai si o placa video puternica ca sa te joci intr-un FPS cat mai ridicat.

Monitorul este compatibil si cu AMD FreeSync, deci o combinatie fantastica daca ai o placa video buna. Partea buna este ca FreeSync-ul ramane activat si la 240Hz. Nu toate monitoarele de 240Hz pot avea FS activat la aceasta valoare.

Va spuneam ca este un monitor accesibil. Costa la PC Garage doar 1579 de lei si consider ca este un best buy tinand cont de calitatea foarte buna a imaginii. Diagonala de 24.5 inch este perfecta. Mai mare daca ar fi fost nu s-ar fi potrivit pe un birou.

Pe final mai mentionez doar boxele integrate, posibilitatea de montare pe perete 100 x 100, MHL Ready.