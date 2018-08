Review aplicatie: Vivino te ajuta sa iti alegi vinurile

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nu sunt mare consumator de alcool in general, dar atunci cand ies cu prietenii si stam la o poveste si implicit o bere, doua, prefer sa beau ceva de calitate si in doze mai mici. La fel este si cu vinul, un pahar de vin alb alaturi de o portie delicioasa de paste pot salva seara dupa o zi dificila. Nefiind un cunoscator in ale vinurilor am avut nevoie de ajutor in alegerea unui vin bun, pentru ca nu tot timpul se aplica regula mai scump inseamna neaparat mai bun. Un prieten mi-a recomandat sa incerc aplicatia Vivino, disponibila in mod gratuit atat pentru Android cat si pentru iOS.

Interfata aplicatiei este impartita in 4 categorii : Top Lists, Search, Friends si My Profile.

Top Lists

Colectia de vinuri din Vivino a crescut datorita comunitatii, iar sectiunea Top Lists contine cele mai apreciate vinuri de catre aceasta comunitate, clasificate in functie de pret, ca de exemplu cele mai bune vinuri pana in 30 de Ron sau cele mai bune intre 30 si 60 de Ron.

Search

Dupa cum ii spune si numele, aici poti „rasfoi” prin baza de date Vivino dupa un anumit vin. In functie de tipul de vin ales ( rosu, alb, etc ) se poate delimita cautarea si poti opta si pentru recomandari in functie de mancare ( paste, carne de miel, porc, etc).

Friends & My Profile

Pe cele doua le-am unit intrucat nu le consider la fel de folositoare. In sectiunea friends puteti vedea ce prefera prietenii vostri (poate sa va ajute in caz de cadou daca ati ramas in pana de idei) si ce note au acordat diferitelor sticle de vin pe care le-au consumat, iar in sectiunea de My Profile, veti gasi toate notele acordate de voi, vinurile preferate, etc.

Puteti acorda rating tuturor vinurilor, unele se pot chiar si comanda online direct din aplicatie.

La final am lasat probabil ce e mai bun – cu ajutorul camerei foto se poate scana eticheta unei sticle de vin. Va aflati intr-o enoteca si efectiv nu stiti ce vin sa alegeti sau va e frica sa nu faceti o alegere gresita. In cateva secunde puteti afla informatii pretioase despre vin.

In caz ca nu ati auzit de aplicatie pana acum si aveati nevoie de ajutor in alegerea unui vin bun, va recomand cu incredere sa incercati Vivino.