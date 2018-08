Huawei a devenit al doilea cel mai mare producator de telefoane mobile din lume

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In al doilea sfert al anului 2018 cei de la Huawei au reusit sa ii depaseasca pe Apple in materie de smartphone-uri vandute. Desi Samsung a avut vanzari sub asteptari pentru Galaxy S9 si S9+ (motiv pentru care au grabit si lansarea lui Note 9), acestia raman inca pe prima pozitie, dar au scazut cu 10.4% comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut. Cresterea Huawei a fost ajutata de numarul foarte bun de terminale P20 si P20 Pro vandute, precum si de portofoliul bogat in terminale , incepand de la gama low end si terminand cu high end. Cei de la Huawei au declarat de mai multe ori ca scopul lor pana in 2021 este sa ajunga pe primul loc. Pentru a-i ajunge pe cei de la Samsung insa, mai au de tras tare, dar in ultimul timp Samsung a inceput sa piarda din procentaje mai ales in India din cauza lui Xiaomi.