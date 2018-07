Nokia 6.1 Plus disponibil in Romania

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In urma cu aproximativ o luna v-am prezentat gandurile mele referitoare la Nokia 6.1 modelul 2018 intr-un review si daca tineti bine minte, m-am declarat multumit de el avand in vedere categoria in care se incadreaza. Incepand de astazi, fratele lui mai mare este disponibil la Quickmobile la pretul de 1516 Ron. Spre deosebire de 6.1 , varianta Plus vine cu un design modern alaturi de nelipsitul notch si aspect de 18:9 pentru display. Foloseste procesorul Snapdragon 636 (6.1 folosea 630) cu 4GB RAM si 64 GB ROM. Display-ul este de tip IPS LCD, are 5.8 inch si o rezolutie de 1080×2280. Pe langa procesor mai bun, a primit si un sistem cu doua camere pe spate, un senzor principal de 16MP plus unul secundar de 5MP. Dupa cum am fost obisnuiti vine cu cea mai recenta versiune de Android si face parte din programul One. Vom incerca sa onoram lansarea cu un posibil review.