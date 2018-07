Televizoarele Tesla ajung si in Romania

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Saptamana trecuta am luat parte la un eveniment de lansare al unor televizoare Tesla. Din start va spun ca acest brand nu are legatura cu Tesla lui Elon Musk. Totusi acest brand este interesant cand vine vorba de televizoare si am aflat ca produc si telefoane inteligente.

Brandul Tesla a fost lansat in anul 2014 si primul lor produs a fost o tableta. Brandul Tesla este detinut si distribuit de Comtrade Distribution si este denumit dupa celebrul om de stiinta de origine sarba Nikola Tesla si impartaseste viziunea acestuia de a oferi tuturor consumatorilor accesul la tehnologie de top.

Chiar in acest an brandul a intrat si la noi in tara lansand sisteme de aer conditionat si televizoare, iar in toamna o sa vedem si telefoanele mobile si alte electrocasnice mari.

Televizoarele Tesla fac parte din categoria B, acestea fiind modele accesibile tuturor, insa sunt modele de top in clasa lor. Acestea folosesc panouri LG din clasa A+, calitatea fiind una neasteptat de buna.

Televizoarele Tesla se impart in 3 categorii: Seria 3, Seria 6 si Seria 9.

Seria 3 este gama entry level. Modelele din aceasta serie au rezolutie Full HD, contrast ridicat si panouri A+ de la LG. Dispun de USB-uri si player pentru redarea celor mai cunoscute formate video si audio, numeroase porturi HDMI si design simplist.

Seria 6 dispune de conexiune la internet si panouri cu rezolutie 4K 3840 x 2160 pixeli. Au sistem de operare Opera care va permite accesul la Youtube si alte aplicatii populare.

Seria 9 este varful de gama ce ruleaza Android TV. Practic poti instala orice aplicatie, te poti juca pe televizor jocuri din Play Store si are inclusiv telecomanda cu microfon. Ca tot am mentionat telecomanda aceasta functioneaza prin Bluetooth, deci nu trebuie sa o indrepti spre televizor.

