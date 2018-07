Primele imagini cu iPhone-urile din 2018

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Anul acesta se zvoneste ca vom vedea mai mult decat o generatie noua de iPhone-uri. S-a vehiculat in ultima vreme ca Apple lucreaza la un iPhone low cost. Cat de low cost nu se stie. Cert este ca noile modele de 6.5 inch si 6.1 inch vor avea acealasi design precum celebrul iPhone X.

Primele imagini au aparut astazi datorita lui Ben Geskin pe contul sau de Twitter. Noi credem ca este vorba de fapt de noile iPhone 8s si 8s Plus sau iPhone 9, depinde cum decide Apple sa le numeasca.

Primul model de 6.1 inch are o singura camera si probabil este modelul de baza. Cel de 6.5 inch are doua camere si este similar cu iPhone X, posibil ca acesta sa fie modelul Plus.

Ne asteptam ca Apple sa vina cu noi culori pentru ambele modele.