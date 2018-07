Google Pixel 3XL apare intr-o fotografie clara in varianta Cleary White

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Google mai are putin pana cand ne va prezenta noua generatie de smartphone-uri Pixel. Am tot vazut si auzit diferite zvonuri despre noile modele incat nu stim inca ce sa credem.Recent a fost scapata o fotografie cu spatele lui Pixel 3XL in varianta alba.

Este vorba de Cleary White, o varianta de culoare noua care inseamna de fapt ca tot telefonul este alb din cap pana in picioare. Tot acum putem vedea mai bine si proportiile telefonului, display-ul in format 18:9 si notch-ul urias.

Fata de alte telefoane cu notch, Pixel este ciudatel. Notch-ul este cam mare, iar ecranul nu se duce pana in buza inferioara lasand loc pentru un difuzor.

Notch-ul este mare, sau cel putin asa mi se pare mie, deoarece include doua camere foto. Probabil va intrebati de ce sunt doua camere foto din moment ce pe spate are doar una singura, Google aproape lansand artificii anul trecut cand au spus ca o singura camera foto poate face cat 2 sau chiar 3, totul cu optimizarea software-ului.

Cel mai probabil o camera este pentru a realiza fotografii, iar cealalta este pentru detectarea faciala. Poate Google o sa ne surprinda.

La interior ne asteptam sa vedem un Snapdragon 845, 6GB RAM, 128GB de stocare sau 4GB RAM si 64GB de stocare. O sa vina cu Android 9 P si probabil cu incarcare wireless.