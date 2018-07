Apple renunta la chipurile Qualcomm in favoarea celor de la Intel

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Problemele dintre Apple si Qualcomm sunt destul de intortocheate. Din 2017 si pana in prezent cele doua companii s-au atacat in instanta pentru diferite probleme, intr-un final Qualcomm primind o amenda de 1 miliard de euro pentru ca ii platea pe cei de la Apple sa le foloseasca produsele.

Insa conform surselor din .com, Apple va renunta la Qualcomm si va alege solutia de la Intel chiar daca in practica este un pic mai lenta. In prezent sunt disponibile produse Apple cu modemuri atat de la Intel cat si de la Qualcomm, iar testele au iesit in favoarea modelelor cu Qualcomm la bord.

Cert este ca anul acesta nici un iPhone nu va avea modem de la Qualcomm. Sa speram ca Intel va face fata cererii mari.