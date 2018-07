Pentru prima data laud Quickmobile

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nu voi vorbi in numele intregii echipe ci in nume personal. Dupa cateva experiente triste cu Quickmobile incepand de prin 2013, astazi am avut o surpriza placuta din partea lor. Si am decis sa ii felicit in mod public in speranta ca poate lucrurile se vor mentine astfel si in viitor, iar alte magazine vor proceda la fel.

Pe scurt am dat comanda de un iPhone saptamana trecuta pe 17. Mi s-a spus din start ca va fi nevoie sa astept 7 zile pentru livrare si am acceptat. Astazi revin cu un mesaj catre ei ca sa cer informatii despre comanda.

Raspunsul a fost cam asa:

Produsul din comanda vine din depozitul nostru extern iar livrarea se face intr-un termen estimativ de 7 zile lucratoare. Din informatiile primite, intampinam probleme in livrarea lotului de marfa si produsul o sa ajunga la d-voastra doar la inceputul saptamanii urmatoare. Ne cerem scuze de neplacerea creata de intarziere. In cazul in care nu sunteti dispus sa mai asteptati, aveti posibilitatea de a anula comanda direct din contul d-voastra.

Mi-a picat fisa si am anulat comanda. Dupa nici 5 minute am fost sunat de un angajat care si-a cerut scuze pentru mesajul anterior deoarece produsul a ajuns la ei astazi, 24 iulie si ca tot astazi va pleca spre mine cu prioritate.

Pe langa scuzele de rigoare am primit o oferta pentru extra garantie 1 an la telefon, prioritate in service, reparatie in 24 de ore, inlocuire in termen de x zile s.a.m.d. Lapte si miere pe scurt. Si asta doar pentru ca am fost informat gresit si am anulat comanda.

Nu stiu ce parere aveti voi, insa mi s-a parut ca au avut bun simt, si-au asumat greseala si au incercat sa isi spele pacatele intr-un mod elegant. Nu am mai patit asa la nici un alt magazin. Nu mai zic ca iPhone-ul pe care l-am comandat avea si cel mai mic pret din Ro.

Cam asta a fost. Sper ca lucrurile se vor schimba in bine la Quickmobile si ca problemele de garantie despre care am tot auzit si m-am lovit eu cat si amicii/prietenii mei vor disparea. Link AICI daca vreti sa cumparati ceva.