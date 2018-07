Primele detalii despre Intel Core seria 9000

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Anul acesta Intel ajunge la seria 9000, inca nu stim sub ce nume, dar va fi o premiera pentru utilizatori faptul ca vor exista procesoare cu 8 nuclee fizice la un pret accesibil. Cele trei modele de procesoare, i5, i7 si i9 care vor fi capetele de serie, au fost scapate pe internet.

Momentan sunt doar zvonuri dar probabil ca sunt foarte aproape de realitate. Cel putin ne putem face o idee despre ce urmeaza sa vina.

Cel mai puternic procesor este Core i9 9900K cu 8 nuclee fizice si 16 fire de executie si 16MB memorie cache. Frecventa de baza este de 3.6GHz si poate ajunge pana la 4.7GHz cu TDP de maxim 95W.

Modelul i7 9700K are tot 8 core-uri, nu dispune de hyperthreading si are o frecventa de baza de 3.6GHz si maxim 4.6GHz. Are 12MB cache si TDP 95W.

Modelul i5 9600K are 6 core-uri fizice, si el fara hyperthreading, cu frecventa de baza de 3.7GHz si maxim 4.3GHz. Are TDP tot de 95W si memorie cache de 9MB.

Alte informatii nu avem. Nu stim daca vor include un chip grafic, care este sporul de performanta oferit fata de actuala generatie sau daca vor exista si alte modele. Ramane sa asteptam.