Motorola Moto G6 Play – un telefon low cu autonomie buna

M-am declarat fan al seriei Moto G inca de la primele modele din 2013/2014. Am crezut in aceasta serie si credeam ca succesul le bate la usa, insa am fost mult prea increzator. Cu toate ca seria Moto G este foarte buna si ofera un echilibru foarte bun intre pret si performanta, cumva, ceva, nu merge bine. Dupa 4 ani de cand nu am mai vazut nici un model al seriei a venit timpul sa testez G6 Play, un telefon lansat in luna mai care costa sub 1000 de lei si care ar putea fi o oferta interesanta pentru cei care cauta stabilitate.

Specificatii

Ecran: 5.7 inch IPS cu aspect 18:9

Rezolutie: 720 x 1440 pixeli

Camera: 13MP cu filmare Full HD, f/2.0

Camera frontala: 8MP

Procesor: Snapdragon 430

RAM: 3GB

Stocare: 32GB plus slot microSD pana la 256GB

Baterie: 4000 mAh

Altele: radio FM, Bluetooth 4.2, senzor de amprenta, sunet Dolby

Desing

Trebuie sa recunosc ca eram sceptic cand l-am vazut prima data. Imi placea si nu-mi placea. Auzind mai multe pareri negative m-am intrebat ce are gresit. De fapt a inceput sa imi placa si chiar foarte mult.

G6 Play are un spate acoperit de sticla si camera este integrata in carcasa. Senzorul de amprenta este sub camera si usor de accesat. Butoanele de volum si de power sunt in partea dreapta, iar cel de power este desenat cu zimti pentru a nu le confunda cand le atingi.

Este usor curbat pe margine si il face sa stea placut in mana. Privit din fata arata ca un telefon premium si se simte ca unul atunci cand il ai in mana. Nu are nici un element de design care sa tradeze faptul ca este un model accesibil.

Ecran

Desi costa sub 1000 de lei, Moto G6 Play adopta un ecran modern cu aspect 18:9. Nu are cea mai buna rezolutie din lume, dar este suficienta. Nu vezi pixelii, imaginea este clara si ai vizibilitate buna chiar si in bataia soarelui. Este un ecran mare daca il masuram, dar in realitate este foarte compact si usor de folosit chiar si cu o singura mana uneori. Nu are nici cele mai subtiri margini din lume si chiar se mai putea lucra la acest capitol, insa rezultatul final este chiar neasteptat de bun.

Sunet

Desi in specificatii este mentionata tehnologia Dolby Audio, ati fi probabil surprinsi sa aflati ca Moto G6 Play are doar un difuzor. Cand spun un singur difuzor ma refer ca difuzorul de convorbiri este singurul si tot el reda si melodiile in general.

Nu stiu daca este o idee buna sau daca s-au economisit niste bani aici sau daca Motorola pur si simplu a decis ca este mai bine asa si ca se poate. Cert este ca sunetul este frontal, ceea ce este bine, insa calitatea sunetului este fix cat pretul telefonului. Totusi are un volum neasteptat de ridicat. In convorbiri se simte difuzorul mare deoarece volumul este mai ridicat decat la un alt telefon.

Camera

Nu voi intra in prea multe detalii. Este o camera bunicica incat sa postezi pe Instagram pozele preferate. Daca ai lumina chiar ies niste poze bune. Trebuie doar sa accepti ideea ca uneori trebuie sa ai rabdare cu focalizarea. M-a surprins sa vad ca are si mod manual. Camera frontala face niste selfi-uri chiar bune.

Autonomie

Este probabil cel mai bun lucru al telefonului. Bateria de 4000 mAh te poate duce lejer spre 2 zile de utilizare. Am si uitat cat de bine este sa ai un telefon care nu trebuie tinut in priza non stop. Folosit drept telefon principal si cu internetul non stop pornit m-am bucurat de 2 zile de autonomie fara sa fac economie de resurse sau sa ma gandesc macar la asta.

Aici intra in actiune si rezolutia modesta a ecranului deoarece are nevoie de mai putina lumina din spate, iar procesorul nu este un consumator foarte mare. De aici si rezultatul atat de bun.

Performante

Ca tot am adus in discutie procesorul, acesta este un model mai vechi. Snapdragon 430 si-a trait viata, dar pentru a putea avea un telefon de buget echilibrat a fost nevoie ca Motorola sa faca niste sacrificii.

Telefonul nu este oricum unul gandit pentru gaming. Acest telefon iti ofera cu totul altceva mult mai important si anume stabilitate software, autonomie ridicata si o camera frontala foarte buna. Este acel gen de telefon pentru aplicatii de baza, activitati simple precum folosirea retelor de socializare, consum de multimedia si browsing.

Daca sunteti pasionati de numere v-am lasat niste teste pe aici.

Concluzie si pret

Telefonul nu este deloc unul performant, insa ofera strictul necesar pentru o utilizare zilnica in conditii bune. Ofera un ecran luminos, mare si care se vede neasteptat de bine. Autonomia este si ea foarte buna, fiind unul din cele mai importante aspecte ale telefonului. Design-ul modern este un plus. Camera este buna daca ai rabdare cu ea, iar softul nu iti pune piedici. Totusi, platforma este invechita dpmdv.

Telefonul costa in jur de 770 lei. Preturile AICI.