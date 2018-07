iBeesoft Data Recovery – posibil cea mai simpla si eficienta aplicatie de recuperare a datelor

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Cu siguranta ati vazut diferite programe care promiteau recuperarea datelor sterse, pierdute, corupte s.a.m.d. Acele aplicatii testate au fost usor de folosit si chiar erau eficiente. Insa iBeesoft Data Recovery mi-a demonstrat ca se poate si mai simplu de atat. Cat de simplu? Pai…la nivel de gradinita. Sa va explic!

iBeesoft Data Recovery este un soft pe care il poti descarca de AICI gratis, dar pentru care trebuie sa platesti daca vrei extra functii. Personal am folosit varianta free si am fost multumit. Tot ce am facut a fost sa o descarc, sa o instalez la fel ca orice alta aplicatie si sa o deschid.

Am deschis aplicatia si totul arata cam asa:

Vorbesc serios, asta este interfata si tot ce trebuie sa faci este sa selectezi tipul de fisier sau de fisiere pe care vrei sa le recuperezi. Sunt bifate toate si trebuie sa le debifezi pe cele pe care nu le vrei. Dupa care apesi pe Start.

Te intreaba unde vrei sa iti caute fisierele, iar tu alegi partitiile. Scanarea este rapida inclusiv ca se face pe SSD sau pe HDD si indiferent de capacitate, totul a decurs in doar cateva secunde. Parca prea rapid.

Si totusi a functionat.

Aplicatia este foarte simpla si aveti pasii mai sus poza cu poza. Daca am crezut ca mai simplu nu se poate, iBeesoft mi-a demonstrat ca se poate. Aplicatia este eficienta, face ce promite si nimic mai mult. Nu are o interfata pompoasa, functii exotice sau mai stiu eu ce.

Aplicatia este gandita sa fie folosita de oricine, simplu, fara prea multa batai de cap. Daca vrei sa o incerci ai link AICI de unde o poti descarca si eventual cumpara.