Sony a prezentat un senzor foto de 48MP

Urmatorul pas important in cresterea calitatii pozelor facute cu telefonul mobil s-ar putea sa vina din partea celor de la Sony. Desi mai multi megapixeli nu inseamna neaparat o calitate sporita, noul senzor CMOS IMX586 prezentat de Sony ar putea impinge limitele actuale. Acesta are 48MP iar marimea unui pixel este de 0.8 microni, diagonala senzorului fiind de 8mm. Pentru a imbunatati calitatea pozelor, cate 4 pixeli adiacenti vor fi uniti si vor crea practic o poza de 12MP. Acest lucru ar trebui sa ajute mai ales la fotografiile in lumina slaba, unde zgomotul si efectul de sters va fi suprimat considerabil. Noul senzor e capabil sa filmeze 4k la 90 de cadre pe secunda, iar 1080p la 240 de cadre pe secunda. E posibil ca noul senzor sa fie prezent pe smartphone-uri care se vor lansa incepand cu luna septembrie.

Daca tinem cont de testele celor de la DxOMark, Huawei P20 Pro care detine un senzor de 40MP intr-un sistem de camere triplu ofera cele mai bune fotografii. Pentru mine, care desi nu detin un Pixel 2 XL, acesta ramane cea mai buna alegere ca si camera foto pe un telefon. Cu o singura camera foto si procesare software de calitate reuseste sa faca de ras majoritatea telefoanelor. Imaginati-va daca Pixel 3 ar folosi IMX586 alaturi de software-ul lor de procesare imbunatatit ce ar iesi :).

