Xiaomi Mi A2 si Mi A2 Lite disponibile la precomanda

Desi anuntul oficial legat de Xiaomi Mi A2 este asteptat saptamana viitoare, atat urmasul apreciatului Mi A1 cat si un fratior in varianta Lite sunt disponibile deja la precomanda pe PcGarage.

Xiaomi Mi A2 vine cu un display LTPS LCD IPS Full HD+ cu o diagonala de 5.99inch si aspect 18:9. Procesorul folosit este un octa-core Qualcomm Snapdragon 660 (4×2.2Ghz + 4×1.8Ghz). Este disponibil la PCGarage in doua variante dual SIM: cu 4GB RAM si 32 GB ROM sau cu 64GB ROM, memorie care poate fi extinsa cu ajutorul unui card SD. Bateria are o capacitate de 3010mAh si suporta QuickCharge 3.0 prin portul USB Type-C. Sistemul dual camera a fost pastrat pentru Mi A2 si este identic cu cel de pe Mi 6x : un senzor principal de 12MP si unul secundar de 20MP, iar camera frontala este de 20MP. Nu are jack pentru casti. Se poate achizitiona la pretul de 1399 RON pentru 32GB ROM, respectiv 1599 RON versiunea 64GB ROM.

Xiaomi Mi A2 Lite este mai rebel si are notch. Display-ul are o diagonala de 5.84 inch alaturi de aceiasi rezolutie Full HD+.Dupa specificatii pare un Mi A1 revizuit, intrucat foloseste acelasi procesor Snapdragon 625, alaturi de 4GB RAM si 64 GB ROM. Exista si o versiune de 3GB RAM cu 32 GB ROM. Ambele sunt dual SIM si suporta card SD pana la 256GB. Sistemul de camere foto este acelasi ca pe Mi A1: senzorul principal de 12MP, iar cel secundar de 5MP plus o camera foto frontala de 5MP. A primit o baterie de 4000mAh si un port micro USB, nu Type-C. A pastrat jack-ul pentru casti. Pentru vesiunea 3GB RAM/ 32GB ROM va trebui sa platiti 999RON, in timp ce versiunea 4GB RAM/64GB ROM costa 1199 RON.

Atat Mi A2 cat si Mi A2 Lite vin cu cea mai recenta versiune de Android si fac parte din programul Android One. Sincer ma declar putin surprins de preturi si cred ca in maxim 2 luni vor scadea cu minim 10%.