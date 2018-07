Trust Kusan – mouse de gaming cu pretentii la pret mic

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Trust Kusan este un mouse pe care l-am primit la test in urma cu ceva timp si cu care am apucat sa ma joc suficient incat sa-mi fac o parere despre el. Kusan este un mouse foarte bun, neasteptat de bun pentru aproape orice tip de joc, iar pretul este mai mic decat te-ai astepta.

Pe piata gasesti mousi de gaming de la diferite companii care incearca prin diferite mijloace sa-ti scoata banii din buzunar. Fiind foarte multi producatori, iar clientii au pretentii, pretul este un factor important alaturi de functiile pe care le ofera mouse-ul in banii respectivi. Raportul dintre pret si calitate trebuie sa fie foarte bun incat un brand sa aiba succes.

Poate cel mai bine a inteles acest lucru Trust. Toate produsele testate de mine au avut un raport pret-calitate excelent si de multe ori am apreciat un produs la un pret mult mai mare decat in realitate.

La fel am patit si cu acest Kusan. L-am primit, l-am desfacut, l-am pus in actiune si am inceput sa-mi dau cu parerea, in mintea mea, cam cat ar costa acest mouse. L-am apreciat pe la 250-300 lei, iar dupa am facut o simpla cautare pe Google. Mare mi-a fost mirarea cand l-am gasit la eMAG la 109 lei redus de la 169 lei sau la PC Garage la 109 lei.

In mod normal las pretul la final, insa imi este foarte greu sa va vorbesc despre mouse si sa nu mentionez din start pretul. Primesti mai mult decat te astepti de la o suma modica, iar asta este inca greu de perceptut pentru mine.

Sa va spun mai in detaliu care-i treaba cu Trust Kusan. Acest mouse a fost conceput pentru gameri alaturi de ingineri profesionisti si gameri de renume la nivel international. Echipa Epsilon a contribuit la realizarea acestui mouse incat sa rezulta un produs ideal pentru gaming.

Kusan are o forma familiara si as putea mentiona aici de Steelseries. Daca ai vazut sau ati vazut un mouse SS o sa va para foarte cunoscuta forma lui Kusan. Nu este inalt, este usor si daca ar fi avut butoane si pe partea dreapta ar fi fost si ambidextru. In teorie este ambidextru, insa daca esti stangaci trebuie sa accesezi butoanele laterale cu degetul mic.

Toate butoanele sunt programabile si le poti seta dupa bunul plac. Senzorul este un Pixart 3325 care ofera o precizie buna. Daca ai obiceiul de a ridica usor mouse-ul de pe suprafata lui vei observa ca inca functioneaza.

Suprafata este toata protejata incat sa nu-ti transpire mana, iar daca iti transpira Kusan nu devine alunecos. Cablul are o lungime de aproape 2m dar nu este imbracat in material textil.

Kusan se descurca excelent in orice tip de joc, insa probabil pentru un MMORPG o sa ai nevoie de un alt model. Pentru jocuri precum CS:GO, PUBG sau Fortine este ideal deoarece este usor, precis si are o forma foarte buna incat sa te misti rapid. In jocuri precum LoL sau DOTA 2 se descurca la fel de bine si este proiectat incat sa suporta o prindere de tip palm.

Iluminarea RGB este un moft si arata chiar bine. Rotita de scroll, logo-ul si butoanele laterale sunt iluminate.

Repet, Trust Kusan iti ofera mai mult decat te astepti la un pret mic. 109 lei la eMAG sau tot 109 LEI la PC Garage.