Samsung ia in considerare „unirea” seriilor Galaxy S si Note

Samsung sunt inca lideri pe piata mondiala cand vine vorba de numarul de telefoane mobile vandute, dar preturile tot mai competitive oferite de concurenta au inceput sa ii puna pe ganduri. Cu fiecare smartphone nou lansat, cei de la Samsung au crescut si pretul, ajungand sa ceara sume absurde precum 1000 de euro pe un device fara ca pretul sa fie justificat. Noi surse arata ca, odata cu lansarea noului Galaxy S10, versiunea S10+ s-ar putea sa inlocuiasca un posibil Note 10. Zvonul poate fi luat in considerare avand in vedere ca atat Galaxy S9, cat si Galaxy S9+, alaturi de Note 8 nu s-au vandut suficient de bine.

Daca e sa analizam putin trecutul, din punctul meu de vedere Samsung si-a scurtat singur craca de sub picioare. Pentru asta consider relevant anul 2013, cand in martie s-a lansat Galaxy S4, iar in septembrie Note 3. Galaxy S4 avea un ecran de 5 inch Full HD, un procesor Snapdragon 600, 2GB Ram, in timp ce Note 3 venea cu un display de 5.7 inch, Snapdragon 800 si 3 GB RAM. Diferentele erau notabile atat pe exterior cat si pe interior. Anul 2014 a adus S5 si Note 4. Note 4 dupa mine ramane cel mai bun telefon produs de Samsung pana acum. Cu un display de 5.7 inch cu rezolutie 2k (cred ca primul telefon cu rezolutie 2k) , Snapdragon 805, 3GB Ram si 32 GB pentru stocare era net superior lui Galaxy S5 care avea display de 5.1 inch cu rezolutie Full HD, 2GB Ram, procesor Snapdragon 801. Din 2015 in schimb, a incetat sa mai existe aceasta varietate, Note 5 fiind doar un S6 mai mare cu Stylus, telefoanele avand acelasi procesor, rezolutie la display si memorie interna. Anul 2016 a marcat un dezastru, Note 7 va ramane cunoscut ca un device explozibil si nu in sensul bun. A 8-a generatie de Galaxy S a adus S8 si S8+, care in ciuda senzorului de amprenta prost pozitionat si a asistentului Bixby pe care nimeni nu l-a cerut, s-a vandut bine si a fost foarte apreciat datorita designului. Ceea ce nu au calculat insa ei suficient de bine e ca S8+ a devenit un concurent serios pentru Note 8, care era aproape acelasi telefon, cu 200 de dolari mai scump. Lansarea lui S9 si S9+ anul acesta nu i-a ajutat foarte mult datorita similaritatii cu generatia anterioara, iar din toate leak-urile pana la ora actuala, Note 9 nu pare sa fie un produs cu mult diferit de S9+.

Acestea fiind zise, pe langa concurenta, Samsung are probleme in interior si s-au sabotat singuri cu unele decizii. Personal nu as dori ca seria S si cea Note sa fie unite sub o singura serie, ci ar trebui sa regandeasca asemanarile si diferentele dintre cele doua.