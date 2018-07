BitDefender Box 2 review: gardianul din umbra

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

BitDefender a lansat recent Box 2, solutia de securitate pentru toata dispozitivele tale conectate la internet. In urma cu vreo luna am inlocuit si eu routerul Wi-Fi cu Box 2 si mi-am facut o parere despre acesta, pe care o puteti afla in review-ul urmator.

Recunosc, exista si un oarecare factor de mandrie atunci cand vorbim despre BitDefender, in general, dar si despre Box 2, in particular. Solutia de securitate este complet dezvoltata si produsa in Romania.

Insa, trecand peste toata mandria, solutia trebuie sa fie una utila si pe care sa te poti baza. Asa ca voi scrie un review care sa raspunda la principalele intrebari pe care le-am avut chiar si eu inainte de a-l instala.

Ce este de fapt BitDefender Box?

Pe scurt, acesta este un router pe care ruleaza un software de securitate menit sa scaneze traficul facut dinspre si inspre retea, in asa fel incat toate dispozitivele conectate la retea sa fie complet protejate impotriva atacurilor. Evident, aici vorbim nu doar despre PC-uri, telefoane si tablete, vorbim si despre o gramada de dispozitive din sfera IoT. Eu, spre exemplu, am urmatoarele dispozitive in casa care nu-s PC-uri dar au acces la internet: camera supraveghere, alarma, termostat inteligent, telecomanda IR, NAS.

Solutia functioneaza si de sine statatoare, insa merge cel mai bine impreuna cu BitDefender Total Security, antivirusul care are client pentru sistemele de operare: Windows, Mac, Android si iOS.

Cum Box este format din hardware (router) si software (abonament anual) poti instala programele antivirus pe un numar nelimitat de dispozitive. Eu, spre exemplu, am instalat BitDefender pe vreo 5 PC-uri si 3 dispozitive mobile, si as mai avea cateva.

Cum se instaleaza BitDefender Box?

Destul de simplu, pentru ca ai doar doua variante: fie iti pastrezi routerul tau Wi-Fi, care devine practic doar un AP, fie lasi totul pe mana BitDefender Box, cum am facut si eu. In ambele cazuri toata instalarea se face din aplicatia de mobil (un pic ciudat pentru un geek ca mine) si merge foarte repede.

Chiar daca am ales sa inlocuiesc routerul meu cu Box, pe portul secundar al acestuia am pus un switch Gigabit in care am infipt restul dispozivelor pe cablu. Pentru ca da, din pacate Box are doar doua porturi, unul de WAN si unul de LAN, insa problema se poate rezolva cu un switch Gigabit care nu costa mai mult de 60-70 lei.

Detalii despre instalare puteti gasi pe pagina dedicata sau in clipul de mai jos pentru varianta aleasa de mine.

Ce posibilitati de configurare ai pentru BitDefender Box?

Cred ca asta a fost intrebarea care m-a macinat cel mai tare inainte de a instala Box: oare imi mai pot face eu treaba cu el, ca si pana acum? Raspunsul, pe scurt, este: da, daca nu ai foarte multe pretentii. 🙂

Pe scurt, poti face urmatoarele configurari cu BitDefender Box:

schimbarea range-ului de IP-uri din reteaua locala

folosirea de DNS-uri preferentiale

alocarea statica a unui IP unui dispozitiv din retea

port forward pentru un dispozitiv din retea

oprirea conexiunii la internet pentru un dispozitiv

Mie, unul, mi-a fost suficient. Aveam nevoie de toate optiunile mai putin ultima. Daca insa vrei sa-ti faci un VPN intern direct din router, vrei reguli speciale, sharing pe USB sau print sau orice altceva, afla ca nu poti face. Mai mult, toate cele de mai sus se pot face doar din aplicatia BitDefender de mobil, dupa cum puteti vedea in screenshot-uri.

Intr-adevar, compania are si un site dedicat (central.bitdefender.com) insa de acolo poti face doar actiuni legate de solutia antivirus: scanari remote, oprirea internetului, optimizari sau localizarea unui dispozitiv furat.

Cum sunt performantele pe internet?

Sub capota, BitDefender Box este un router cu procesor dual-core 1.2 GHz, 1 GB memorie RAM, 4 GB memorie interna, doua porturi gigabit si Wi-Fi dual-band bgn si AC. Eu am facut niste teste, atat pe cablu cat si pe Wi-Fi, inainte cat si dupa schimbarea routerului.

Cum viteza mea maxima este 300 Mbps, nu am simtit nicio diferenta, nici la viteza nici la timp de raspuns. Ba mai mult, timpul de raspuns a scazut de la o medie de 3-4 ms la 2 ms in majoritatea testelor, dupa trecerea pe Box.

Concluzie: merita banii sau nu BitDefender Box?

Dupa ce ai cumparat BitDefender Box, la pretul de 800 lei la PCGarage, ai timp de un an de zile un numar nelimitat de licente BitDefender Total Security, Mobile Security, Antivirus for Mac si Parental Advisor. Eu folosesc 7 licente de antivirus (5 PC, 2 mobile) si probabil voi mai instala cateva. Dupa un an de zile prelungirea licentei costa, cel putin deocamdata, 300 lei/an.

Pretul poate parea unul mare, mai ales daca folosesti putine licente antivirus, avand in vedere ca o licenta antivirus pentru 5 dispozitive costa 140 lei/an. Totusi, pentru utilizatori cu multe PC-uri sau firme mici si medii BitDefender Box poate fi o solutie perfecta si completa de securitate.

Ce se intampla dupa 1 an?

Daca nu platesti o prelungire de abonament, dupa un an de zile, BitDefender Box functioneaza in continuare ca un router, insa fara protectia aferenta si fara licentele de antivirus.