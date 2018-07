DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂



Motorola a anuntat disponibilitatea in tara a noului model Z3 Play. Acesta are un ecran de 6 inch Full HD in format 18:9 si este compatibil cu actualele Moto Mods-uri disponibile pe piata. Costa 1999 lei si este nu telefon mid-range foarte interesant.

La putere este Snapdragon 636 alaturi de 4GB RAM si maxim 64GB de stocare plus slot microSD. Ecranul de 6 inch este Super AMOLED, bateria de 3000 mAh ofera o autonomie ridicata, iar camera de 12MP filmeaza 4K cu 30fps.