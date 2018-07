Razboiul sistemelor Wi-Fi Mesh – Tenda vs ASUS vs TP-Link vs Linksys

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Sistemele de tip Mesh au devenit tot mai populare anul acesta deoarece rezolva o mare problema a actualelor routere: acoperirea. Daca ne cititi de suficient timp probabil ati vazut ca am testat diferite routere accesibile pentru utilizatori simpli. Multe dintre acestea ofera o acoperire buna, dar nu sunt suficiente pentru o casa cu etaj sau o casa cu multi pereti grosi. Stim ca si voi ati avut astfel de probleme, v-am citit comentariile. Noi credem ca am gasit cea mai buna solutie si anume sistemele Mesh.

Sistemele Mesh sunt un combo de 2 sau 3 (sau mai multi) sateliti care se leaga la router-ul tau actual si pe care mai apoi ii poti aseza oriunde ai nevoie in casa.

Un sistem Mesh contine 2 sau mai multe elemente: 1x centrala si 2-3-5-9 sateliti, depinde cati ai nevoie. De obicei gasesti doar 2 sau 3 sateliti. Acestia fac parte din aceeasi retea si iti ofera acoperire wireless in toata casa pe 2 benzi, dar sub acelasi SSID si parola. Avantajul unui sistem Mesh fata de un repetor de semnal clasic este chiar acest lucru si faptul ca poti manageria mult mai bine traficul de internet, ai acoperire mai mare, viteze mai mari si un singur SSID.

Aceste sisteme au fost dezvoltate de producatori pentru clientii casnici, cei care nu au foarte multa experienta in domeniu. Asta inseamna ca sistemele Mesh sunt foarte bine optimizate si au o configurare usoara incat nimeni sa nu-si prinda urechile.

Acestea se instaleaza in doar cateva minunte si indiferent de producator vei avea o aplicatie pe telefonul mobil de unde vei controla sistemul si vei primi toate informatiile de care ai nevoie. Tot ce trebuie sa faci este sa bagi sistemul in priza si sa te conectezi printr-un cablu la actualul tau router, probabil ascuns dupa un dulap si plin de praf.

Fata de traditionalele repetoare de semnal ai mai multa stabilitate, o retea mai sigura si o acoperire mult mai mare la un cost similar.

Noi am testat acum pentru prima data un sistem de tip Mesh si nu de la un singur producator ci de la 4: ASUS, TP-Link, Tenda si Linksys. Vrem sa vedem care este cel mai potrivit pentru un utilizator simplu care are nevoie de mai mult semnal wireless in casa si care vrea sa scape de fire.

ASUS LYRA MINI AC2200 – pret de 1799 lei la eMAG

Primul cu care am inceput acest comparativ a fost Lyra Mini de la ASUS. In pachet o sa gasesti 3 sateliti si oricare dintre ei poate fi folosit drept centrala. Acest model arata si cel mai bine (le vedeti mai jos pe celalalte) din punctul meu de vedere. Foloseste pana la 3 benzi separate pentru fiecare hub in parte, ceea ce inseamna ca iti poti manageria semnalul wireless in functie de activitatea pe care o ai in respectivele zone.

Fiecare satelit are o mufa de alimentare si 2 porturi LAN pentru cablaj. Functioneaza pe 2.4GHz sau 5GHz, suporta viteze Gigabit si are 4 antene MU-MIMO.

LINKSYS VELOP AC3600 – preturi AICI

Varianta oferita de Linksys este asemanatoare. Design-ul difera, insa functiile si rolul sau sunt aceleasi. Printre punctele forte ale acestui sistem pot sa mentionez update-urile automate. Sistemul ramane actualizat in permanenta si nu iti vei da seama cand acesta instaleaza noi update-uri.

Varianta Linksys este recomanda pentru o casa cu 4 camere ceea ce inseamna ca din start nu trebuie sa avem mari asteptari. La fel ca varianta ASUS trebuie sa instalezi o aplicatie de unde poti urma toti pasii pentru configurare, rapid si usor.

Fiecare satelit poate lucra pe un alt canal astfel incat sa fluidizeze traficul in functie de activitate. Canalul 54 poate fi rezervat pentru activitati simple, canalul 149 pentru gaming iar canalul 38 pentru Netflix.

Era sa uit, Velop poate fi configurat incat sa se sincronizeze cu Alexa si sa poti vorbi singur prin casa.

TENDA NOVA – 1099 lei la eMAG

Varianta oferita de Tenda este cea mai accesibila si cea mai prietenoasa. Din experientele mele anterioare cu Tenda pot spune ca sunt multumit de produsele lor. Singurul router care a reusit sa-mi ofere semnal wireless in toate cele 4 camere a fost un Tenda foarte ieftin care nici macar Gigabit nu era, dar avea o acoperire foarte buna. Toate routerele Tenda pe care le-am testat au excelat la capitolul raza de acoperie.

Solutia Mesh de la Tenda are tot 3 sateliti, insa in comparatie cu celelalte variante acestia sunt deja conectati si tot ce trebuie sa faci este sa-i alimentezi. Stiu sa se imperecheze singuri atunci cand primesc curent.

De asemenea au un design placut si sunt mici. Se pot ascunde usor prin casa si ofera in teorie 557 mp. As fi vrut sa testez acest aspect insa casa mea nu este atat de mare. Un alt mare avantaj pe care l-am gasit a fost sincronizarea cu asistenul vocal Alexa. Si tinand cont ca in viitor asistentii vocali vor fi din ce in ce mai cautati, Tenda a furat startul.

Viteza suportata de acest kit este Gigabit, deci indiferent de activitatea pe care o desfasori nu o sa ai probleme cu semnalul. Ce nu mi-a placut la acest kit a fost felul in care sunt amplasate porturile. Dar cred ca este o chestiune de gust.

TP-LINK DECO M5 AC1300 – 1199 lei la eMAG

Printre favoritii mei se afla si TP-Link cu al lor Deco M5. Chiar daca la prima vedere pare ca seamana cu varianta oferita de ASUS, se apropie dar nu rasare. ASUS arata mai bine mai ales cand intra in actiune LED-urile de status.

TP-Link promite o raza de acoperire de 418mp, mai putin decat Tenda. Voi lua in calcul aceste aspecte deoarece casele care se construiesc in prezent si mai ales cele inteligente sunt foarte spatioase.

La fel ca si celelalte modele prezentate mai sus, Deco M5 functioneaza pe 2.4GHz sau 5GHz, iti permite sa manageriezi semnalul in functie de activitate si iti asigura o securitate sporita. Un avantaj unic fata de toate celelalte este portul USB Type C.

Acum ca v-am pus putin la punct cu fiecare sistem si stiti in mare parte ce inseamna un kit mesh, sa va prezint si testele. Spatiul pe care eu l-am avut la dispozitie a fost modest, o casa de 250mp cu 4 camere. Problema la mine a fost intotdeauna semnalul slab din ultimele camere. Cauza o cunosc, peretii foarte grosi. Asa ca am vrut sa vad daca pot scapa de aceasta problema cu un kit mesh.

Bineinteles ca am reusit, ba chiar semnalul din curte a crescut si am putut sta pe Wi-Fi chiar si de la coltul strazii. Insa nu cu toate kit-urile prezentate mai sus. De aceea am ales sa va prezint rezultatele, beneficiile, punctele pozitive si negative sub forma unui tabel.

Criterii ASUS Lyra Mini Tenda Nova Linksys Velop AC3600 TP-Link Deco M5 Design 10 10 7 9 Viteza garantata Gigabit Gigabit Gigabit Gigabit Raza acoperire – 557mp o casa cu 4 camere 418mp Antene 4 3 3 4 Sincronizare automata Nu Da Da Nu Usurinta in instalare 8 10 9 7 Management semnal Da Da Da Da Tehnologii Wi-Fi Pause, Alexa, antivirus AiProtection by Trend Micro Control parental, MIMO, Alexa Auto firmware updrade, moduri AP, Bridge, Alexa, garantie 3 ani, Alexa, USB Type C, Adaptive Routing Technology Pret 1799 LEI 1099 LEI 2200 LEI ~ 1199 LEI

*raport calitate-pret-design Tenda Nova iese castigator

Lupta pare foarte stransa deoarece toate kit-urile exceleaza la anumite capitole. Din experienta mea stiu ca cel mai ieftin nu este cel mai slab si cel mai scump nu este cel mai bun. Insa trebuie sa recunosc ca ASUS are cele mai multe functii, insa o sa vedeti mai jos ca nu prea il avantajeaza. Vitezele nu au fost cele mai mari.

Tenda este cea mai accesibila solutie, insa pentru a ajunge la cel mai mic pret s-au facut cateva sacrificii la setari, nu sunt la fel de la multe ca la concurenta. Insa…vedeti mai jos. Pentru banii ceruti consider ca este cea mai buna varianta.

Tenda are in general produse mult mai accesibile decat concurenta, iar din experienta mea cu acest brand pot spune ca nu am intalnit probleme.

Linksys are potential, softul este foarte stabil si usor de configurat, insa parca nu are acel ceva…nu te atrage.

TP-Link in schimb mi-a pus cateva bete in roate la partea de soft, aplicatia se inchidea cand avea chef. Raza de acoperire este relativ mica, insa eu nu i-am simtit limitarile. Cu toate ca nici un kit nu a fost dus pana la limita, diferente de viteza au existat desi ele au fost amplasate in acelasi loc.

Viteza varia in functie de cum ma miscam prin casa, iar valorile prezentate sunt o medie a celor obtinute dupa 3 incercari. Fiecare kit ofera o retea unica cu acelasi SSID, insa oscileaza intre banda de 2.4GHz si 5GHz fara sa iti dai seama.

Cu toate ca toate suporta viteze Gigabit conteaza si ce primesti tu pe cablu. De la o vreme reteau DIGI pare ca scazut viteza la internetul de 1000Mbps. Nici pe cablu nu mai trec de 800Mbps.

Surprinzator este faptul ca Tenda, desi este cel mai accesibil kit, a reusit sa ofere cele mai mari viteze. Foarte apropiate, TP-Link si Linksys aproape ca se luau la tranta. Recunosc ca sunt dezamagit de viteza kit-ului ASUS desi, repet, nici un kit nu a fost dus pana la extrem.

Personal as alege Tenda pentru viteza cea mai mare si raza de acoperirea cea mai mare. Nu simt nevoia de functii extra de care probabil voi uita, caci pana la urma dupa ce instalezi satelitii prin casa si ii configurezi prima data o sa uiti de ei.