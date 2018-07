Lenovo Y25F – un monitor cinstit pentru gaming

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Lenovo pana acum cativa ani nu a reprezentat nimic pentru pasioantii de jocuri video. Insa de cativa ani am inceput sa vedem periferice destinate gamingului si mai nou monitoare special create pentru aceasta activitate. Lenovo Y25F este un monitor de gaming accesibil cu specificatii bune pe hartie. L-am testat si mai jos aveti impresiile mele despre acesta.

Lenovo Y25F este un monitor destinat in special celor care au ca activitate principala gamingul. Din toate punctele de vedere acest monitor este facut strict pentru asta, insa pe parcursul utilizarii lui am observat ca poate fi bun si pentru activitati.

Dar sa incepem cu inceputul si sa va spun despre design. Y25F adopta linii moderne si asa ar trebui sa arate orice monitor daca ma intrebati pe mine. Marginile ecranului sunt integrate in display si sunt extrem de mici, ecranul avand doar in partea de jos o buza groasa. Prin acest artificiu de design arata si mai bine dar ocupa si mai putin spatiu.

Pe buza inferioara sunt amplasate la vedere butoanele pentru control, foarte intuitive si mari. Le accesezi usor si navighezi fara probleme prin meniu. Piciorul monitorului este solid si gandit astfel incat sa poti instala monitorul in orice pozitie.

Il poti inclina si inalta fara probleme si are inclusiv gradatii ca sa nu cumva sa-ti uiti reglajele in cazul in care alt partener, prietena probabil, si-l regleaza pentru ea. Insa ce m-a deranjat putin a fost piciorul. Mi se pare cam mare pentru un monitor de doar 23 de inch, insa am observat ca problema aceasta este una generala. Toate monitoarele care un astfel de picior sau talpa cum vreti voi sa-i spuneti, ocupa mult spatiu. Cele cu talpa rotunda sunt mai mici.

Pe partea stanga a monitorului sunt amplasate 2 USB-uri, un jack audio si un suport de casti. Sunt un plus si ma bucur ca exista tinand cont de pretul monitorului. Porturile de care dispune sunt HDMI si Display Port, iar tot acolo langa ele mai este un USB. Ce mi-a atras atentia inca din prima clipa a fost mufa de alimentare, identica cu cea de la laptop-uri.

Monitorul este un entry level si va fi pentru multi o prima alegere atunci cand prin filtre o sa selectati 1ms si 144Hz. Cu toate ca este unul dintre cele mai accesibile monitoare de gaming in adevaratul sens al cuvantului, Lenovo Y25F dispune de tehnologiile cele mai cautate pentru un gamer si anume: HDR, timp de raspuns de 1ms, rata de refresh de 144Hz. Aceste 3 lucruri sunt esentiale pentru orice monitor care se doreste a fi de gaming.

Insa am observat ca Lenovo Y25F este compatibil si cu AMD FreeSync, ceea ce inseamna ca daca ai o placa video de la AMD o sa faci o echipa buna. De asemenea trebuie sa mai mentionez si cateva aspecte importante legate de imaginea redata.

Luminozitatea este foarte bogata si masoara pe hartie 400cd/m2. Este probabil cel mai luminos monitor din aceasta gama de pret si daca vrei poti sa-l folosesti drept sursa de lumina folosind un fundal alb.

Panoul folosit este un TN si este probabil acelasi pe care il foloseste si concurenta deoarece am testat cam toate monitoarele entry level si nu am observat nici o diferenta de imagine. Toate se vad la fel de bine, iar diferentele constau doar in design si in felul in care producatorul integreaza anumite functii.

In cazul Lenovo este vorba de HDR si de luminozitatea foarte ridicata, dar si de anti glare, care anuleaza reflexiile nedorite de pe suprafata monitorului. Si chiar daca este un panou TN acesta este unul de o calitate foarte buna. Culorile sunt neasteptat de bune si unghiurile de vizualizare sunt chiar largi. Poti sa-l folosesti fara probleme si la continut multimedia.

Din pacate i-am gasit si un punct negativ. Nu putea sa scape oricat de bine s-a prezentat pana acum. Nu sufera de bleeding sau de alte probleme pe care le intalneam in urma cu 4-5 ani. Da, am observat ca toate monitoarele noi nu mai au astfel de probleme. Sau poate am avut eu noroc.

Problema intalnita de mine la acest monitor este timpul greu de raspuns atunci cand trebuie sa detecteze semnalul. Acest lucru se poate vedea si atunci cand intra in stand-by si vrei sa-l activezi dar si atunci cand pui un joc in bara. Dureaza pana la 5 secunde sa-ti afiseze desktop-ul si cam tot atat cand revi in joc. Am verificat problema si nu este de la PC-ul meu. Nu am intalnit nici un monitor care sa raspunda atat de greu pana acum, iar acest lucru este enervant atunci vrei sa faci switch intre joc si desktop.

As mai mentionat faptul ca cei 144Hz sunt de fapt 120Hz overclockati. Nu este un minus ci doar o mentiune deoarece in unele cazuri poate duce la frameskipping. Personal nu m-a deranjat foarte tare aceasta problema, iar daca nu ai un ochi sensibil nu o sa remarci acest lucru. Insa poti sa-l folosesti fara probleme si la 120Hz, diferenta fiind mica.

Monitorul costa la PC Garage 1169 lei.