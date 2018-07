CafelutaIT 16.07.2018 – Google Chrome, Photoshop pe iPad, Twitter

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Chrome – intr-un articol de ieri v-am anuntat ca browser-ul o sa consume mai multa memorie RAM. Intre timp aflam si ca interfata va fi schimbata odata cu noua versiune. Design-ul este bazat pe Material Design si seamana cu ce am vazut pana acum in Android si in noul Gmail. [citeste mai mult]

Nokia – Modelul 6.1 Plus a fost scapat in Geekbenck inainte de lansarea oficiala si aflam ca va avea 4GB RAM, procesor octa core si Android 8.1.0. Urmeaza sa fie lansat pe 19 iulie. [vezi mai mult]

Photoshop – ajunge si pe iPad in 2019. Da, exista deja in versiunea Express, insa in 2019 o sa fie disponibila varianta normala, full. Acesta decizie vine in urma unor studii care arata ca productivitatea este in floare pe tabletele iPad. [citeste mai mult]

Twitter – si-a mutat toate butoanele jos asa cum ar fi fost normal sa fie de la inceput.