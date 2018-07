FSP CMT520 – carcasa cu ventilatoare RGB

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

FSP este o companie recunoscuta pentru sursele de buna calitate, iar mai nou pentru carcasele atragatoare si accesibile. Dupa ce v-am prezentat CMT510, un model din sticla cu ventilatoare RGB, a venit timpul sa vedem cum arata noul model CMT520.

Carcasa vine echipata din fabrica cu 4 ventilatoare, 3 in fata si 1 in spate, toate cu iluminare RGB si dimensiunea de 120cm. Optional se mai pot monta inca 3 ventilatoare in tavan tot de 120mm sau 2 de 140mm.

Carcasa este foarte atragatoare cel putin la prima vedere. Design-ul cu muchii ascutite, sticla pe laterale si panou de comenzi amplasat frontal si un pic aplecat o face sa para mai agresiva fata de modelul anterior. Sunt mici elemente de design care au fost modificate, dar care au schimbat radical carcasa.

Carcasa este compatibila cu placile de baza ATX, mATX, mITX si eATX. Sursa se monteaza in partea de jos asa cum este si normal si are 8 sloturi de expansiune.

Masoara 510 x 495 x 215 mm si cantareste 8.5Kg. Din experienta mea stiu ca o carcasa grea este de calitate deoarece greutatea este data de tabla groasa. In cazul de fata sunt si panourile din sticla in calcul, dar chiar si asa tabla este suficient de groasa incat sa nu o poti deforma prea usor. Si nici nu este ascutita sa-ti tai degetele cand lucrezi la wire management.

FSP spune ca se pot monta placi video de maxim 423mm si coolere cu o inaltime maxima de 163. Asta inseamna ca poti monta cam orice placa video iti trece tie prin cap si orice cooler ar incapea fara probleme. Posibil sa fie cateva modele de coolere mai mari care sa nu incapa.

Pe partea din fata langa butoane iti ofera 2 porturi USB 3.0 si 2 USB-uri 2.0. Cred ca puteau sa le faca pe toate 3.0, nu costa foarte mult.

Partea interesanta la aceasta carcasa este sincronizarea cu placile de baza care dispun si ele de iluminare. In ziua de azi cam toti producatorii de placi de baza si placi video ofera iluminare RGB.

Un avantaj major este ca poti monta foarte usor un sistem de racire pe lichid. Il poti monta fie in tavan fie pe partea frontala. Personal l-as monta frontal ca sa intre aerul proaspat direct in radiator.

HDD-urile se monteaza normal, insa SSD-urile au un locas special pe partea din spate. Poti monta maxim 2. Iar ca sa fie totul curat poti apela la Halo Cover cu prindere magnetica, astfel desparti sursa si cablurile adunate in podea de restul componentelor.

Carcasa costa la PC Garage 442 de lei dar momentan nu mai este pe stoc.