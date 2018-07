ADATA lanseaza noi produse pentru incarcarea dispozitivelor mobile

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

ADATA are multe accesorii foarte bune pentru telefoanele mobile. Personal detin cateva cabluri si incarcatoare foarte bune si mult mai ieftine decat concurenta. Am aflat de curand ca vom vedea pe piata produse noi.

Noile produse cu care compania se lauda sunt: suportul de incarcare wireless CW0100 cu certificare QI, incarcatoarele de masina CV0525 si CV0172 si statia de incarcare CU0480QC.

Suportul de incarcare wireless CW0100 suporta o incarcare de pana la 10W oferind o viteza de 2 ori mai mare decat incarcatoarele clasice. Timpii de incarcare pot fi si de maxim o ora, iar standardul QI il face si inteligent. QI detecteaza obiectele metalice straine si opreste incarcarea cand acestea sunt pe suport. Este compatibil cu toate telefoanele moderne ce au incarcare wireless.

Incarcatoarele de masina CV0525 si CV0172 sunt simple, nimic special la prima vedere. Modelul CV0525 are „doar” 5 porturi USB astfel ca nimeni nu ramane fara baterie in masina. Doua porturi sunt principale pentru sofer si pasager, iar celelalte 3 se pot extinde pana la pasagerii din spate. Modelul CV0525 are incarcare Quick Charge 3.0 care poate incarca un telefon in 30 de min pana la 80%.

Statia de incarcare CU480QC are 5 porturi si inclusiv un port USB A cu Quick Charge 3.0 pentru incarcare rapida si port USB Type C.