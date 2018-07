Stiri scurte din IT din ultimele zile

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Huawei – Compania integreaza pe modelele entry level display Fullview, fiind astfel primul producator din lume care a luat aceasta decizie.

Huawei – Tot despre ei este vorba si acum, compania a reusit sa vanda peste 100.000 de modele din seria P20 in prima luna de la lansarea globala, in regiunea Europa Centrala si de Nord. Fata de P10 Plus vanzarile au crescut de 17 ori.

ASUS – Laptopul ASUS TUF Gaming FX504 a ajuns si in Romania. Este echipat cu ecran de 15.6 inch, 120Hz si timp de raspuns de 3ms. Procesorul este i7 8750H sau i5 8300HQ, are pana la 32GB RAM si placa video 1050 cu 2 sau 4GB. Pentru stocare dispune de o unitate SSHD de 1TB + 256 SSD.

Tot Huawei – in caz ca mai foloseste cineva tablete in 2018, aflati ca MediaPad M5 este disponibila si la noi, avand un ecran de 10.8 inch, rezolutie 2K si 4 difuzoare Harman Kardon.

Xiaomi – Modelul Mi A2 este foarte asteptat si se pare ca nu mai avem mult pana sa-l vedem. Din informatiile de pana acum ar trebui sa vedem un design familiar precum este cel al lui Mi 6X. Sursa a oferit un pret de 350 de dolari pentru varianta cu 4GB RAM si 32GB de stocare. De asemenea o sa mai fie o varianta cu 4GB RAM si 64GB la pretul de 377 dolari si inca una cu 128GB de stocare la pretul de 430 de dolari. Ar trebui sa aiba 2 camere pe spate de 12 si 5MP, baterie de 4000 mAh, Snapdragon 625 si ecran de 5.84 inch. 24 iulie este data de lansare.

GoPro – a vandut 30 de milioane de camere video din 2009 si pana in prezent. Sursa.