Microsoft Surface Go disponibila la precomanda

Tableta Microsoft Surface Go a fost lansata oficial astazi si este disponibila la precomanda cu preturi incepand de la 399$ in SUA si anumite tari din Europa. Versiunea de baza este echipata cu 4GB memorie RAM si 64 GB pentru stocare memorie tip eMMC, in timp ce versiunea premium care costa 549$ vine cu 8GB RAM si SSD de 128GB pentru stocare. Ambele vin echipate cu un display de 10 inch, o rezolutie de 1800×1200 (aspect 3:2) si cu un procesor Intel Pentium Gold 4415Y, bazat pe arhitectura Kaby Lake 14nm+. Modemul Qualcomm Snapdragon X16 LTE va asigura viteze de download de pana la 1Gbps si upload pana la 160Mbps. Este prezent un port MicroSD in caz ca memoria interna nu e suficienta, alaturi de un port USB 3.1. Pe spate e prezenta o camera foto de 8Mp, iar pe fata una de 5Mp. Windows 10S vine preinstalat cu posibilitatea de upgrade la versiunea full gratis.

Microsoft a prezentat si accesoriile dedicate tabletei:

Surface Pen 100$

Surface Mobile Mouse 35$

Surface Go Type Cover 100-135$

