Samsung deschide cea mai mare fabrica de telefoane in India

Urmarind trend-ul cost reduction (mana de lucru ieftina), Samsung va deschide cea mai mare fabrica de smartphone-uri din lume in Noida, India. Aceasta va fi a doua fabrica pe care Samsung o deschide in India, prima fiind in Tamil Nadu, unde se fabricau anual 60 milioane de terminale. Noua fabrica va asigura 5000 de locuri noi de munca si se doreste ca productia de telefoane mobile sa asigure un numar total de 12 milioane de telefoane pe luna, comparativ cu numarul actual de 5 milioane. Pe langa telefoane, noua fabrica va produce frigidere si televizoare.

Cu aceasta miscare, cei de la Samsung doresc sa isi intareasca pozitia de lider mondial in numarul de smartphone-uri vandute anual, precum si o crestere considerabila pe piata televizoarelor si a frigiderelor. Din punctul meu de vedere, ar trebui sa acorde o mai mare atentie nevoilor pietei si sa invete ca, calitatea este mai importanta decat cantitatea. Au fost criticati dur pentru dezastrul cu Note 7, pozitia senzorului de amprenta pe generatia cu numarul 8 a seriei Galaxy S si Note, precum si pentru asistenul Bixby, Androidul incarcat cu aplicatii duplicate sau chiar tehnologia quick-charge ramasa inca la nivelul din 2014.

