Review Deepcool New Ark 90 – carcasă cu iluminare RGB și cooler all-in-one integrat

Deepcool este un producător consacrat în domeniul soluțiilor de răcire pentru desktop-uri. De la înființare și până acum, compania și-a extins constant portofoliul de produse, acum producând inclusiv carcase, surse de alimentare și sisteme de răcire pe lichid de tip all-in-one, pentru segmentele de piață mid-range și entry-level. Deepcool are de ceva vreme și o gamă de produse premium, denumită Gamerstorm, ce include surse, carcase, ventilatoare și coolere all-in-one, ce vin deseori cu iluminare RGB, dar și cu alte funcționalități atractive pentru gameri. Timp de o lună de zile am avut ocazia să testez Gamerstorm New Ark 90, o carcasă de top, realizată din sticlă securizată și prevăzută cu un sistem de iluminare RGB. Punctul de atracție principal al carcasei este reprezentat de cooler-ul all-in-one preinstalat, prevăzut cu un radiator de 280 mm și cu un mini rezervor pentru lichid, amplasat în partea frontală.

Deepcool Gamerstorm New Ark 90 poate acomoda plăci de bază în format E-ATX, ATX, M-ATX și Mini-ITX, cu dimensiuni maxime de 305 x 276 mm. Altfel spus, veți putea monta cam orice tip de placă de bază consumer. Legat de sistemul de răcire, acesta aduce suport pentru socket-urile Intel LGA115x, LGA20xx și LGA1336, respectiv AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 și FM1. Lipsește, din păcate, suportul pentru platforma AMD TR4, însă acest lucru este justificat având în vedere mărimea die-ului de pe procesoarele Threadripper. Carcasa dispune de două zone iluminare la exterior și de patru ventilatoare RGB de 140 mm. Pentru gestionarea acestora ne stă la dispoziție panoul de control prezent pe partea superioară, ce oferă o sumedenie de reglaje în materie de culori și efecte de iluminare. Din păcate însă, nu primim suport pentru ASUS Aura sau MSI Mystic Light, așadar sincronizarea cu luminițele de pe placa video sau placa de bază se va dovedi oarecum dificilă. Carcasa compensează în schimb prin materialele de foarte bună calitate utilizate în construcție, prin design-ul plăcut și funcțional, dar și prin performanțele excelente ale sistemului de răcire all-in-one integrat.

Specificații Deepcool Gamerstorm New Ark 90:

Dimensiuni: 530 mm x 232 mm x 545.5 mm

Materiale: SGCC (oțel galvanizat), plastic (ABS) și sticlă securizată (grosime de aprox. 1 mm)

Greutate: 14.34 kg

Form factor: full tower

Plăci de bază suportate: mini-ITX, microATX, ATX și E-ATX (maxim 305 x 276 mm)

Bay-uri 3.5″: 3 (compatibile și cu unități de 2.5″)

Bay-uri 2.5″: 3

Ventilatoare incluse: da, 4 x 140 mm RGB

I/O: 2 x USB 3.0, HD Audio (1 x output și 1 x mic)

Sloturi de expansiune: 8 (+2 pentru montarea plăcii grafice pe verticală)

Lungime maximă placă grafică: 310 mm orizontală și 400 mm verticală

Lungime maximă sursă: 200 mm

Dimensiuni radiator: 330 x 125 x 28 mm

Viteză ventilatoare: 500 – 1800 RPM (PWM)

Airflow ventilatoare: până la 90.14 CFM

Zgomot ventilatoare: 17.6 – 35.3 dB(A)

Pompă CPU block: 3 pin, până la 2300 RPM

Garanție: 2 ani

Deepcool Gamerstorm New Ark 90 costă în jur de 1.300 Lei la PCGarage. Deși poate părea un preț relativ piperat pentru o carcasă, trebuie să avem în vedere includerea sistemului de răcire all-in-one, dar și integrarea armonioasă a acestuia la nivel de construcție și design. Un cooler pe lichid decent pleacă de pe la vreo 500 Lei, prin urmare prețul nu e chiar atât de prohibitiv dacă privim în ansamblu. Dacă mai includem în ecuație și calitatea excelentă a construcției, aspectul impunător, posibilitățile avansate de wire management și nivelul de compatibilitate extins în ceea ce privește sursele și plăcile video suportate, New Ark 90 se poate dovedi o soluție extrem de atractivă pentru o configurație high-end.

Ambalaj și accesorii

Carcasa vine ambalată într-o cutie de carton și este bine protejată prin două bucăți de spumă, o folie și o bandă elastică menită să o mențină în poziție pe parcursul transportului. Cooler-ul all-in-one este preinstalat, iar în materie de accesorii primim mount-uri pentru toate socket-urile Intel și AMD, în afară de TR4 (Threadripper), un set de șuruburi pentru montarea plăcii de bază, a unităților de stocare și a sursei de alimentare, un tub de pastă termoconductoare, un sticker cu logo-ul producătorului, câteva coliere din plastic pentru wire management și un manual de instrucțiuni sumar. Cu toate că ni se oferă posibilitatea montării plăcii video pe verticală, Deepcool a decis să nu includă un riser compatibil, acesta putând fi achiziționat separat la un preț de aproximativ 30 dolari. Ar mai fi de menționat și că sistemul de montare al riser-ului este unul proprietar, așadar soluțiile de acest fel venite din partea altor producători nu sunt compatibile.

Analiză exterioară

Fără doar și poate, Deepcool Gamerstorm New Ark 90 este o carcasă cu un design impunător. Sticla securizată de pe lateral, față și zona superioară, marginile drepte cu îmbinări perfecte și mini rezervorul amplasat frontal conferă carcasei un aspect sobru, extrem de atrăgător, care cu siguranță va fi îndrăgit de adepții minimalismului. Deepcool a renunțat la branding-ul obsesiv și la inserțiile obositoare, spre a obține un produs cu un impact vizual cât mai plăcut, iar asta fără prea mari sacrificii la nivel de funcționalitate. Sticla securizată de pe lateral are o tentă fumurie, însă nu atenuează prea tare intensitatea luminoasă a ventilatoarelor RGB sau a altor elemente de iluminare prezente în interiorul carcasei. Desigur, suprafețele lucioase sunt un adevărat magnet pentru amprente și particule de praf, deci vor trebui șterse cel puțin o dată la câteva zile.

Carcasa este împărțită în două secțiuni: partea stângă este acoperită de un panou din sticlă securizată, iar partea dreaptă este realizată dintr-un policarbonat mat. Între aceste două secțiuni se află un sistem de iluminare cu LED-uri RGB, iar deasupra acestuia avem un mini rezervor pentru lichid, ce face parte din loop-ul sistemului de răcire all-in-one. În partea stângă a rezervorului se află o serie de decupaje pentru intake, însă, din păcate, acestea sunt relativ înguste, prin urmare airflow-ul ventilatoarelor pe care le veți monta aici va fi destul de limitat. Sunt un pic nemulțumit și de panoul din sticlă securizată. Alături de New Ark 90, Deepcool mi-a oferit spre testare și un set de ventilatoare RGB frameless, însă, spre dezamăgirea mea, nu m-am putut bucura de luminițe din cauza panoului opac. Acesta are în spate o placă din policarbonat, lipită de sticlă cu bandă dublu adezivă, însă cu puțină îndemânare cred că se poate face un decupaj pentru ca luminițele ventilatoarelor să fie vizibile.

Partea de sus vine într-un design identic și, din păcate, ne lovim de aceleași probleme: decupaje înguste pentru airflow și panou din sticlă opac.

În materie de I/O, pe partea dreaptă avem butonul de power și LED-ul de activitate aferent, două porturi USB 3.0 și două jack-uri audio (output și microphone). M-aș fi așteptat ca pe o carcasă premium să găsim măcar un conector USB Type-C, dar și un buton de reset. Sper ca Deepcool se adreseze aceaste probleme pe reviziile ulterioare. Pe lateral, între cele două secțiuni, se află panoul de control pentru sistemul de iluminare, cu trei butoane pentru setarea modului de iluminare, a intensității luminoase și a vitezei pentru efecte. Avem de ales dintre șapte culori (roșu, verde, albastru, portocaliu, mov, cyan și alb), în mod static sau breathing, cinci trepte de intensitate pentru lumini și diverse alte efecte de iluminare, de cycling sau breathing între toate cele șapte culori. Din nefericire, după cum vă ziceam și la începutul acestui articol, nu avem posibilitatea de a lega sistemul de iluminare la header-ul RGB al plăcii de bază, așadar e o adevărată provocare să sincronizezi luminile de pe placa video sau placa de bază cu cele de pe carcasă.

Având un radiator montat pe lateral, panoul din dreaptă este prevăzut cu o serie de decupaje pentru evacuarea aerului cald. Din fericire, aici nu există probleme de airflow, decupajele întinzându-se pe toată suprafața celor trei ventilatoare de evacuare.

La baza carcasei se află patru piciorușe de susținere cauciucate, precum și două filtre de praf, pentru sursă și pentru intake-ul ventilatorului aflat la nivelul HDD cage-ului, care se scot prin simpla glisare.

În spatele carcasei sunt prezente nouă sloturi de expansiune, șapte pe orizontală și două pe verticală. Cele două sloturi adiționale servesc pentru montarea plăcii video pe verticală. Vom discuta despre acest aspect în capitolul următor.

Analiză interioară



Trecând la analiza interioară, primul lucru care iese în evidență este sistemul de răcire all-in-one, a cărui radiator de 280 mm este montat pe peretele lateral al carcasei. Radiatorul măsoară 330 mm înălțime, 125 mm lățime și 28 mm grosime, este realizat din aluminiu și dispune de două ventilatoare RGB de 140 mm. Ventilatorul din zona inferioară este destinat îmbunătățiri airflow-ului și răcirii unităților de stocare montate în bay-urile de 3.5″. Toate cele trei ventilatoare de pe lateral sunt de tip PWM și vin conectate la fan hub-ul preinstalat, așadar veți avea nevoie de un singur header pe placa de bază pentru a le alimenta. Referitor la I/O, carcasa dispune de conectori HD audio (output și microfon) și USB 3.0.

La fel ca pe orice altă carcasă din zona premium, la interior suntem întâmpinați de un finisaj negru mat, aplicat uniform și destul de rezistent la zgârieturi. CPU block-ul vine montat pe o plăcuță din policarbonat, menită să asigure o siguranță sporită pe parcursul transportului. Deepcool Gamerstorm New Ark 90 poate acomoda plăci de bază Mini-ITX, M-ATX, ATX și E-ATX (maxim 305 x 276 mm). Trecerea de la un format la altul se face prin mutarea distanțierelor, din fabrică acestea fiind montate pe pozițiile ATX. Apreciez spațiul generos de la interior, care ne permite montarea unor plăci video cu lungimi de până la 310 mm, pe orizontală, sau de până la 400 mm, pe verticală. Asta înseamnă că veți putea instala fără griji plăci grafice de genul ASUS GTX 1080 Ti Strix sau Zotac GTX 1080 Ti AMP Extreme. Totodată, avem spațiu suficient și pentru sursă – până la 200 mm lungime. Producătorul menționează că putem utiliza și coolere pe aer de până la 186 mm înălțime, însă nu prea le văd rostul în contextul în care avem deja un cooler all-in-one preinstalat.

În caz că vreți să vă faceți puțin de cap și să extindeți loop-ul sistemului de răcire, pentru o disipare mai bună a căldurii, aflați că pe partea frontală puteți monta un radiator de 120/240/360 mm (prin detașarea HDD cage-ului).

Alternativ, puteți introduce trei ventilatoare de 120 mm, însă dat fiind faptul că decupajele exterioare sunt poziționate pe o singură parte și sunt relativ înguste, veți avea nevoie de un set de ventilatoare cu airlfow ridicat.

Trei ventilatoare de 120 mm sau un radiator de până la 360 mm puteți monta și în tavan. Nu ar trebui să existe motive de îngrijorare pentru grosimea radiatorului, carcasa fiind suficient de înaltă pentru a acomoda chiar și radiatoare mai voluminoase, fără a interfera cu heatspreaderele plăcii de bază sau cu memoriile cu profil înalt. Însă, din nou, ne lovim de aceeași problemă a fantelor de aerisire înguste.

Pentru plăcile video cu răcire hibridă, în spate puteți introduce un radiator de 120 sau 140 mm, însă având în vedere că nu există alte poziții libere de 140 mm, nu veți avea unde să relocați ventilatorul preinstalat. Așa cum era de așteptat pentru o carcasă full tower, în partea din spate sunt prezente 8 sloturi de expansiune (+2 pentru montarea plăcii video pe verticală). Plăcuțele metalice care acoperă sloturile nepopulate beneficiază de perforații, deci, în teorie, ar trebui să avem un mic avantaj în ceea ce privește airflow-ul.

Pentru unitățile de stocare, carcasa ne oferă trei bay-uri de 3.5″, amplasate în partea frontală, și 3 bay-uri de 2.5″: două în spate și unul deasupra PSU cage-ului. E de apreciat că bay-urile pentru unitățile de 3.5″ suportă și unități de 2.5″, însă modul de accesare a acestora este relativ dificil. Este necesar să detașați panoul frontal, să scoateți șuruburile de susținere de pe PSU cage, să introduceți cablurile SATA prin spate și să vă asigurați că acestea sunt suficient de lungi pentru a permite detașarea bay-urilor. O decizie de design relativ ciudată, însă oarecum justificată având în vedere că pe partea din spate nu există suficient spațiu pentru instalarea a două sau mai multe bay-uri de 3.5″.

Deasupra PSU cage-ului sunt prezente distanțierele pentru montarea plăcii video pe verticală și un bay de 2.5″. PSU cage-ul beneficiază și de o secțiune transparentă realizată din plexiglass, acompaniată de logo-ul iluminat GamerStorm. Mă gândesc că mulți utilizatori nu vor dori să vadă inscripțiile de pe sursă prin panoul lateral al carcasei, așadar nu prea găsesc rostul acestei implementări. Țin să-i trag un pic de urechi pe cei de la Deepcool și pentru ideea neinspirată de a alege un sistem de montare proprietar pentru riser-ul plăcii video, mai ales că de data asta s-au zgârcit nițel la accesorii și nu l-au mai inclus în pachetul carcasei. Acest accesoriu costă cam 30 dolari din ce am văzut, însă, momentan, nu îl găsiți la niciun magazin de profil din Europa. Și mai trist e că pentru a monta un riser de la un alt producător nu aveți de ales decât să perforați această secțiune în vederea relocării distanțierelor.

M-am enervat nițel și când am văzut că trebuie să scot sloturile de expansiune verticale pentru a monta placa video. Probabil că Deepcool nu a analizat cu atenție design-ul plăcilor video, altfel nu-mi explic cum au conceput acest sistem de montare care nu lasă destul loc pentru ca acestea să fie montate pe orizontală.

Deepcool Gamerstorm New Ark 90 permite un wire management de excepție. Partea din spate oferă un spațiu de aproximativ 3 cm între panoul interior și cel exterior, așadar avem libertate totală în ceea ce privește aranjarea cablurilor. Producătorul menționează o lungime maximă a sursei de 200 mm, însă, din ce am văzut, compartimentul dedicat are mai bine de 300 mm. Desigur, puteți utiliza spațiul liber dintre sursă și HDD pentru mascarea cablurilor pe care nu le utilizați sau a conectorilor de extensie ATX sau PCI-E. Un aspect extrem de important, mai ales dacă nu ați făcut încă trecerea spre o sursă modulară.

Pe spate sunt prezente și cele două bay-uri de 2.5″ pentru SSD-uri, care sunt menținute în poziție printr-un sistem ingenios cu un singur șurub, precum și fan hub-ul PWM, ce dispune de un header liber pentru montarea unui ventilator adițional.

Din fabrică, cablurile sunt aranjate discret cu ajutorul unor velco strap-uri, iar pe peretele interior avem și o serie de garnituri cauciucate, menite să asigure o aranjare cât mai plăcută a cablurilor ce duc spre placa de bază. Totodată, montarea backplate-ului pentru cooler se face foarte ușor, mulțumită decupajului generos din spatele plăcii de bază. Sistemul de iluminare RGB se alimentează printr-un singur conector SATA și, din nefericire, singura modalitate de control a acestuia este prin intermediul controller-ului proprietar. Prin urmare, nu-l puteți controla prin header-ul RGB al plăcii de bază, cu ajutorul MSI Mystic Light, ASUS Aura sau a altor sisteme similare.

În zona inferioară, sub radiator, avem tubul ce duce spre rezervorul fronal și ventilatorul destinat unităților de stocare. Observați că pentru radiator Deepcool nu a utilizat fitting-uri turnate, așadar extinderea loop-ului, schimbarea radiatorului sau alte intervenții asupra sistemului de răcire vor fi floare la ureche. Totuși, trebuie să aveți în vedere că acest lucru atrage după sine pierderea garanției.

Concluzionând asupra analizei interioare, putem spune că design-ul lui Deepcool Gamerstorm New Ark 90 este unul foarte reușit. Panourile din față și de sus sunt susținute printr-un set de clipsuri și se detașează relativ ușor, există suficient spațiu pentru radiatoare voluminoase și nu avem nicio limitare în ceea ce privește sursele sau plăcile video pe care le putem instala. Totodată, cele 6 bay-uri (3 x 3.5″/2.5″ + 3 x 2.5″) pentru unitățile de stocare se vor dovedi arhisuficiente pentru majoritatea utilizatorilor. Totuși, airflow-ul poate fi problematic pentru configurații multi-GPU, din cauza fantelor de aerisire foarte înguste. Pe lista neajunsurilor aș include și lipsa filtrelor de praf și a antifonării.

Sistem de răcire

Sistemul de răcire all-in-one de pe Deepcool Gamerstorm New Ark 90 vine cu același CPU block întâlnit pe coolerele din seria GamerStorm Captain, iar în materie de noutăți avem iluminarea RGB. La fel ca zonele iluminate din exterior și de la nivelul ventilatoarelor, iluminarea CPU block-ului este controlată de sistemul proprietar de pe carcasă, prin intermediul butoanele prezente pe partea superioară. CPU block-ul ne întâmpină printr-un design futurist, în formă cubică, inspirat de cel al unui reactor și îndrăznesc să zic că este cel mai atrăgător cooler all-in-one pe care l-am văzut până acum. LED-urile nu sunt la fel de luminoase ca cele din exterior sau de pe ventilatoare, însă arată excelent, indiferent de nivelul de luminozitate setat.

Totuși, există și unele neajunsuri. Din nu știu ce motiv, Deepcool a decis să includă un set de tuburi extrem de scurte. Indiferent de orientare și de modul în care rotești cele două brațe flexibile de pe CPU block, tuburile vor apăsa primul modul de memorie. Eu am avut noroc că am utilizat un kit dual channel care a populat sloturile 2 și 4 de pe placa de bază, însă mă gândesc că acest lucru se poate dovedi problematic dacă decideți să populați toate sloturile și mai ales dacă folosiți memorii înalte, de peste 30 mm. Nu-mi place nici că s-a renunțat la sleeve-ul textil de pe tuburi, care arăta nemaipomenit pe coolerele din seria GamerStorm Captain.

La fel ca pe celelalte coolere all-in-one de la Deepcool, baza CPU block-ului este realizată din cupru și beneficiază de o laminare excelentă. Nu are un finisaj de oglindă, însă nici nu există imperfecțiuni, așadar transferul termic este unul foarte bun. În pachet primim o pastă termică bazată pe silicon, însă v-aș recomanda să o schimbați cu una de calitate, cum ar fi Thermal Grizzly Kryonaut sau Arctic Silver 5. Din ce am observat, pastele termice stock/preaplicate sunt cu mult inferioare celor achiziționate separat și pot avea un impact sesizabil asupra temperaturilor.

În ceea ce privește procesul de montare al CPU block-ului, operațiunea este floare la ureche. Este necesar ca mai întâi să introduceți cele 4 șuruburi în backplate și să instalați backplate-ul prin spatele plăcii de bază. Mai departe, trebuie introduse piulițele și frontplate-urile, pe orizontală sau verticală, în funcție de preferințe. Peste aceste frontplate-uri se fixează CPU block-ul, prin intermediul a două șuruburi. Conectorul DC 3 pin pentru pompă se conectează la header-ul CPU fan sau pump, în funcție de placa de bază, iar turația sa trebuie să fie întotdeauna la 100%. Conectorul RGB este deja conectat la sistemul de control al carcasei, așadar nu sunt necesare alte intervenții în acest sens. Pompa este extrem de silențioasă și inaudibilă față de celelalte zgomote emise de sistem și nu emite niciun zgomot de „rumbling”, pesemne că producătorul a eliminat cum trebuie aerul din sistemul de răcire.

Build

Nu știu de ce, dar întotdeauna am trăit cu impresia că în carcasele cu design atrăgător totul se asamblează extrem de greu. Poate că am avut pe mână doar modele cu design interior ciudat sau poate că nu mi-am aliniat așteptările în raport cu oferta pieței, însă cert este că Deepcool Gamerstorm New Ark 90 a reușit să-mi spulbere această preconcepție.

Fără să exagerez, montarea sistemului mi-a luat cam 30 minute, dintre care 10 – 15 minute pentru cable management. Atât de simplu e să construiești în această carcasă. Mulțumită spațiului interior generos, ai suficient loc de manevră, iar sursa, placa de bază, placa video și unitățile de stocare se introduc în doi timpi și trei mișcări. Desigur, la simplitatea cu care se execută montarea sistemului contribuie și cooler-ul all-in-one preinstalat. Nu trebuie să vă bateți capul cu cablurile pentru ventilatoare sau cu conectorii acestora, totul fiind gestionat prin intermediul fan hub-ului inclus. Singura nemulțumire pe care o am este dată de prezența celor două sloturi de expansiune verticale, care au trebuit detașate pentru a permite instalarea plăcii video.

Aranjarea cablurilor e floare la ureche. Spațiul dintre panoul din mijloc și cel exterior este de aproximativ 3 cm și nu trebuie să vă faceți griji pentru cabluri suprapuse sau pentru eventuali conectori ce nu pot fi ascunși lângă sursă. Avem și o mulțime de puncte de ancorare, iar cu puțină răbdare se poate obține un cable management de excepție (cu mențiunea că imaginea de mai sus nu e chiar cel mai bun exemplu în acest sens).

Chiar dacă componentele instalate de mine nu dispun de foarte multe zone iluminate, ventilatoarele RGB din interior și zonele iluminate de la exterior conferă carcasei un aspect foarte plăcut, pe care am ajuns să îl admir ore în șir. Cireașa de pe tort este, bineînțeles, mini rezervorul din față, prevăzut cu flow meter. Nu are o utilitate reală ca în cazul custom loop-urilor, însă aduce oferă o doză de originalitate și arată excepțional.

Metodologie de testare și performanțe

Întregul set de teste a fost realizat la o temperatură ambientală de 22 °C. Au fost înregistrate atât temperaturile în idle, cât și în full load cu Prime 95 26.6 pe profilul in-pace large FFTs. În caz că vă întrebați de ce am ales să utilizez o versiune atât de veche de Prime 95, trebuie să știți că iterațiile mai noi ale utilitarului rulează pe baza unor instrucțiuni AVX, ce împing ansamblul procesor – VRM la un nivel alarmant de mare, pe care nu îl întâlnim într-un scenariu de utilizare normal.

Memoriile au fost rulate în mod dual channel, la frecvența stock de 2133 Mhz. Nu am ales să le trec să le overclockez dintr-un motiv foarte simplu: activarea profilelor XMP (ridicarea frecvenței peste profilul JEDEC, stock) duce deseori la o creștere considerabilă a temperaturilor procesorului. Acestea fiind spuse, temperaturile prezentate mai jos ar trebui să reflecte destul de precis performanțele sistemului de răcire într-un sistem obișnuit, pe care sunt rulate diverse activități intensive (encodări video, prelucrări foto, gaming ș.a.m.d.)

Dat fiind faptul că analizăm un sistem de răcire pe lichid, toate testele în full load au fost rulate timp de 45 minute, pentru a permite ansamblului să ajungă la echilibru termic. Rezultatele obținute în idle au fost capturate după o oră de la încetarea oricărei activități și fără nicio aplicație care să ruleze în fundal. Am decis să înlocuiesc pasta termică inclusă în pachet cu Thermal Grizzly Kryonaut, în vederea obținerii unei conductivități termice cât mai bune, iar pentru ventilatoare am ales profilul standard de gestionare a turației oferit de placa de bază ASUS Z170 Pro Gaming. Toate sistemele de răcire all-in-one prezentate mai jos au fost testate în regim open air, iar pentru cel prezent pe New Ark 90 am decis înlăturarea panourilor pentru un airflow cât mai bun.

Sistem de test:

Placă de bază: ASUS Z170 Pro Gaming

Procesor: Intel Core i7-6700K

Memorie RAM: 2 x 8GB G.SKILL TridentZ 3200 Mhz (rulate la 2133 Mhz)

Sursă: Seasonic M12II-620 EVO 620 wați

GPU: MSI GeForce GTX 1080 Gaming X

Stocare: Samsung EVO 850 500GB (SATA)

Sistem de operare: Windows 10 Pro x64, actualizat la zi

Pentru început, am măsurat temperatura procesorului în idle, la frecvență stock (4.0 Ghz/4.2 Ghz turbo) și la o tensiune de alimentare de 1.2V (+/- 5% datorită LLC).

Aici, temperatura s-a stabilizat în jurul valorii de 27 °C, cu doar 5 °C mai mult decât temperatura ambientală.

În aceeași configurație, după 45 minute în full load cu Prime 95, procesorul se stabilizează la 55 °C, cu ușoare peak-uri spre 60 °C.

Un rezultat extrem de bun, peste media coolerelor all-in-one testate.

Cooler-ul se descurcă la fel de bine și în scenarii de overclocking. În idle, la 4.5 Ghz cu 1.27V, avem doar 29 °C, cu 7 °C în plus față de temperatura ambientală.

Din nou, obținem un rezultat peste medie.

În full load obținem ușoare peak-uri spre 69 °C, însă în mare parte din timp temperatura se menține în jurul valorii de 64 °C. În acest scenariu, rezultatele sunt similare cu cele obținute pe alte coolere all-in-one.

Pe configurația formată din procesorul Intel Core i7-6700K, placa de bază ASUS Z170 Pro Gaming și cooler-ul all-in-one de pe New Ark 90 am reușit să obțin un overclocking maxim de 4.7 Ghz la o tensiune de alimentare de 1.37V. Temperaturile au fost bunicele (33 °C idle și 79 °C full load), însă, bineînțeles, nu sunt comparabile cu ceea ce putem obține pe un custom loop, prevăzut cu un radiator mai solid și cu o pompă mai performantă. Chiar și așa, mă declar mulțumit, mai ales că procesorulutilizat pentru testare nu a fost delidded. În funcție de placa de bază utilizată, de modul în care gestionează aceasta tensiunea și load line calibration-ul, dar și de norocul pe care îl aveți la loteria chip-urilor, este foarte probabil să vă bucurați de rezultate ceva mai bune, mai ales în ceea ce privește overclocking-ul. În comparație cu AIO-ul Deepcool Captain 240 EX RGB pe care l-am testat recent, cooler-ul de pe New Ark 90 are, în medie, un avantaj de 2 – 3 °C pe platforma noastră de test. Desigur, dacă atașăm panourile laterale și folosim o placă video din zona de top, în lipsa unor ventilatoare montate frontal în mod push, temperatura procesorului se poate ridica chiar și cu 4 – 5 °C în anumite circumstanțe.

Trebuie să recunosc că nu prea mi-au plăcut ventilatoarele stock. Sistemul de iluminare RGB de pe acestea arată spectaculos și asigură culori foarte vii, însă, din ce am observat, ventilatoarele pot deveni destul de gălăgioase la turații de peste 50%. Eu le-am folosit în mod PWM, iar la turații de peste 1100 – 1200 RPM acestea ajung chiar și la 50 db(A) (cu panoul din sticlă montat). Cu toate că vin într-un format de 140 mm, ventilatoarele de pe New Ark 90 sunt mai gălăgioase decât Fractal Design Dynamic GP-14 sau Corsair Air Series AF140. Ar mai fi de menționat și că Deepcool New Ark 90 nu beneficiază de niciun fel de antifonare. Prin urmare, dacă decideți să păstrați ventilatoarele stock și sunteți sensibili la zgomot, o optimizare a fan curve-urilor din BIOS este obligatorie.

Legat de airflow, bănuiesc că sunteți curioși care sunt temperaturile pentru placa video în raport cu alte carcase. Chiar dacă nu avem un set de ventilatoare frontale, care să direcționeze aer rece spre placa grafică, airflow-ul este mai mult decât decent. La acest capitol se descurcă mult mai bine decât Fractal Design Meshify C și Deepcool Genome II, de exemplu. Totuși, dacă se dorește utilizarea unei configurații dual GPU sau a unei plăci video gurmande, de genul AMD RX Vega 64, s-ar putea să fiți nevoiți să montați 1 – 2 ventilatoare de 120 mm pe partea frontală. Țineți cont că toate carcasele prezentate mai jos au fost testate în configurație stock, așadar rezultatele pot varia nițel în funcție de modul în care alegeți să montați ventilatoarele.

Concluzii

Deepcool Gamerstorm New Ark 90 este o carcasă ideală pentru configurații high-end. Arată spectaculos și aduce un design interior foarte bine pus la punct, cu spațiu generos pentru placă video, sursă și unități de stocare, permițând în același timp și un wire management de excepție. Sistemul de răcire pe lichid își face treaba excelent și concurează de la egal la egal cu ceilalți grei ai industriei, oferind temperaturi joase, dar și o optimizare facilă a nivelului de zgomot prin ventilatoarele PWM preinstalate. E de apreciat și că ni se permite montarea plăcii video pe verticală, însă nu-mi place că riser-ul dedicat nu este inclus în pachet. Pe lista neajunsurilor aș include și airflow-ul. Având un set de fante de aerisire relativ înguste în față și în tavan, este evident că airflow-ul nu va fi unul prea grozav. Ar fi fost drăguț să avem și un port USB Type-C, dar și posibilitatea conectării sistemului de iluminare la header-ul RGB al plăcii de bază. În ciuda acestor mici dezavantaje, Deepcool Gamerstorm New Ark 90 rămâne o carcasă atractivă pentru utilizatorii ce caută un raport cât mai bun între aspect și funcționalitate.

Preț: 1.325 Lei la PCGarage.

Pro:

Cooler all-in-one integrat

Construcție și design

Iluminare RGB bine pusă la punct

Posibilitatea montării plăcii video pe verticală

6 bay-uri pentru unități de stocare (3 x 3.5″/2.5″, 3 x 2.5″)

Wire management

Contra: