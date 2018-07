Camera de supraveghere IP cu alimentare PoE pentru exterior

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Am vazut foarte multe camere de supraveghere prin magazinele noastre la preturi foarte mari, multe dintre ele fiind doar niste camere aduse din China pe comanda. Dar ce ar fi daca ai putea sa-ti comanzi chiar tu camerele de supraveghere si sa le cumperi la un pret mai mic?

TomTop are in ofera echipamente de supraveghere video. Eu am gasit o camera IP cu alimentare PoE ce poate fi folosita si la exterior, avand protectie la intemperii si infrarosu.

Camera filmeaza Full HD avand un senzor de 2MP si lentila de 3.6mm, insa avantajul este ca o poti alimenta prin PoE, deci nu ai nevoie de 2 cabluri separate. Prin cel de semnal primeste si curent electric.

Camera se acceseaza de pe telefon si puteti face stocarea pe un card de memorie, excluzand din start achizitionarea unui NVR.

Camera detecteaza miscarea, are IR pana la 20 metri si functie P2P Cloud. Este construita din metal, filmeaza cu 16 cadre pe secunda si costa doar 31 de dolari la TomTop. Daca vrei sa vezi si alte oferte click AICI.