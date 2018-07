Netflix testeaza pachetul Ultra ce va avea si suport HDR

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Netflix testeaza un nou abonament Ultra ce va contine si suportul pentru continut HDR. In Europa acest pachet ar urma sa coste aproximativ 17-20 de euro. Cel mai scump abonament in acest moment costa 14 euro. Momentan este in teste si ar urma sa ofere continut cu HDR, pana la 4 ecrane si rezolutie maxima 4K.