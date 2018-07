Un model de iPhone cu 4GB RAM a fost vazut in Geekbench

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Apple urmeaza sa lanseze in toamna, mai precis in septembrie, 3 noi modele de iPhone. Si fiind foarte aproape de lansare vom vedea tot mai multe zvonuri, atat imagini cat si teste sintetice. Unul dintre aceste modele a fost vazut in Geekbench cu iOS 12, 4GB RAM si frecventa de 2.49GHz.

Numele de cod este iPhone 11.2 si are placa de baza cu codul D321AP. Procesorul are o frecventa de 2.49GHz, 6 core-uri si este similar cu modelul A11 Bionic.

Daca ne luam dupa zvonurile aparute in .com, Apple ar urma sa lanseze trei modele noi: un model accesibil cu ecran de 6.1 inch, un nou iPhone X si un model premium cu ecran de 6.5 inch OLED.