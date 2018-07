Epic Games vine la DEV.PLAY 2018 by RGDA

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Epic Games, creatorii jocului Fortnite si al motorului grafic Unreal Engine, vor veni la conferinta anuala dedicata industriei de jocuri video organizata de Asociatia Dezvoltatorilor Romani De Jocuri pe 4-5 octombrie.

La DEV.PLAY 2018 vor veni foarte multi producatori de jocuri indie locali si din regiune pentru a-si expune jocurile. Epic Games vor avea un stand dedicat Unreal Engine unde vor fi expuse jocurile bazate pe acest motor.

Epic Games a mai dezvoltat jocuri precum Gears of War, Unreal, Fornite, cel din urma fiind si cel mai popular joc in acest moment cu peste 125 milioane de jucatori inregistrati.

Printre oamenii specialisti in Unreal Engine se numara si Sjoerd De Jong, senior engine evangelist. De asemenea va fi prezent si Chris Evans, seful echipei de animatie video in-game al studioului Blizzard si Ashab.

Conferința DEV.PLAY 2018 by RGDA va avea loc pe 4-5 octombrie, la Grand Cinema and More din Băneasa Shopping City. Bilete sunt deja puse în vânzare pe site-ul evenimentului și pe pagina de facebook Dev.Play Conference. Tot aici veți găsi mai multe informații despre eveniment și veți putea urmări ultimele actualizări (locație, lista completă de speakeri și noi evenimente speciale în cadrul conferinței) publicate de organizatori.