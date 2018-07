Acer Predator Helios 500 este disponibil in Romania

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Acer a anuntat disponibilitatea in Romania pentru seria de laptop-uri Helios 500 ce au fost lansate in luna mai la New York. Acestea dispun de ecrane Full HD IPS cu 144Hz si diagonale de 17.3 inch.

Vor mai contine placi video GTX1070, memorie Intel Optane, SSD-uri de tip NVMe PCIe, placa de retea Killer DoubleShot Pro si procesoare Intel Core i9.

Sistemul de racire cu 2 ventilatoare AeroBlade 3D Fan este prezent alaturi de 5 conduce termice pentru racirea uniforma a laptop-ului.

Toate modelele Predator Helios 500 beneficiaza de garantie Free Pick Up and Return, adica preluarea prin curier a produsului defect in perioada de garantie si returnarea acestuia dupa repararea lui.

Pretul recomandat in Romania incepe de la 8999 lei.