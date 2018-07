Premiera in Europa – Orange a testat 5G in Romania

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Orange a testat in premiera europeana tehnologia 5G FWA (Fixed Wireless Acces) in cadrul unui eveniment dedicat la Floresti, langa Cluj. De ce aici? Pentru ca Orange considera ca aici este miezul tarii si aici lucrurile se dezvolta mai rapid decat in Bucuresti. Si nu-i contrazic…

Testul efectuat de Orange a fost realizat impreuna cu Samsung si Cisco si urmeaza sa vedem primele telefoane cu 5G incepand cu anul 2019, iar daca lucrurile merg bine anul 2020 ar urma sa fie cel care intram intr-o noua era.

Tehnologia 5G FWA este atat de rapida si de stabila incat poate tine locul unei retele cablate prin fibra optica. Vitezele atinse in experimentul de astazi au fost de 3Gbps, iar in teorie se pot atinge si viteze de 6Gbps.