Creative Aurvana Trio – casti in-ear pentru telefon si gaming

Telefoanele de top din prezent au in pachet cate o pereche de casti de calitate medie. Doar Samsung a inceput sa puna in pachet casti semnate AKG. Pentru a pune in valoarea calitatea audio a telefonului ai nevoie de mai mult decat o simpla pereche de casti gasita in pachet. Pret de cateva saptamani am testat castile Creative Aurvana Trio, un model high end dedicat persoanelor care vor sa asculte muzica la calitate ridicata pe telefon, dar care se pot conecta fara probleme si la laptop pentru sesiunile de gaming.

Creative nu mai are nevoie de nici o prezentare. Cred ca toata lumea stie ce reprezinta Creative atunci cand vine vorba de placi de sunet pentru calculator, casti si alte echipamente audio. Sunt in topul clasamentului de zeci de ani si ne-au dovedit de ce sunt in stare in tot acest timp.

O sa va vorbesc stric de castile Aurvana Trio, un model in-ear pe care il poti folosi atat la telefon cat si la laptop sau PC pentru gaming. Personal le-am folosit in 95% din timp la telefon in drum spre serviciu renuntand la perechea mea Bluetooth.

Inca de la primul contact pe care l-am avut cu Aurvana Trio mi-am dat seama de calitatea acestora. O sa simti inca de cand pui mana pe ele ca nu sunt niste casti ieftine. Materialele folosite la constructia lor si senzatia oferita la atingere, dar si aspectul vizual, iti vor da satisfactie.

Am ales sa folosesc cele mai mici dopuri. Nu am mai folosit casti de tip in-ear de 4 ani din cauza unor probleme, insa fara nici o legatura cu castile de tip in-ear. Firul este impletit dar nu imbracat intr-un material textil suplimentar. Chiar si asa este rezistent si ramane flexibil.

Pe fir o sa gasesti o telecomanda cu microfon. Te ajuta sa pui play si pause in melodii dar si sa raspunzi la apeluri sau sa le respingi. Microfonul este foarte bun incat poti sa vorbesti linistit la el chiar si cand esti in metrou.

Un aspect foarte important si recunosc ca nu am mai vazut asa ceva pana acum este cablul detasabil. Pornin de la mufa jack si pana la imbinarea cu casca propriu-zisa, cablul se poate inlocui fara probleme. Acesta se detaseaza de casca si il poti schimba daca s-a rupt. Cum la castile cu cablu exista un rist destul de mare sa rupi involuntar un fir mai ales la capatul mufei jack, consider ca ideea celor de la Creative este chiar creativa. Nu trebuie sa-ti schimbi perechea de casti pentru un cablu rupt, ceea ce este de apreciat.

PS: Cablul se numeste MMCX adica micro coaxial.

Calitatea sunetului difera de la telefon la telefon, insa aceste casti cu siguranta nu sunt facute pentru cei care au telefoane modeste. Telefoanele de top din ultimii 2-3 ani dispun de amplificare audio foarte buna. Unele au tehnologie Dolby, altele tehnologie proprietara etc. Folosite pe un iPhone 6S care din punctul meu ofera o amplificare foarte buna, castile sunt pe scurt senzationale.

Asa cum le spune si numele, Creative Aurvana Trio, castile dispun de 3 drivere, fiecare dintre ele concepute sa redea alta frecventa. Astfel ele pot functiona intre 5 si 40.000Hz fara probleme. De aici si calitatea exceptionala a sunetului.

Din pacate pe iPhone nu am egalizator manual si nu le-am putut regla exact cum mi-as fi dorit. Insa chiar si asa am fost surprins de urmatoarele aspecte: volumul neasteptat de ridicat, claritatea vocilor la volum maxim, bass-ul profund chiar si la volum mic si claritatea in general.

Tinand cont de marimea lor este greu sa crezi ca niste casti in-ear se pot auzi atat de clar si de puternic. Personal mi-ar fi placut sa le folosesc cu un amplificator FIIO si cu melodii FLAC, abia atunci cred ca ar fi fost puse in evidenta.

Jocurile din ultima perioada sunt foarte bine dezvoltate (ex: PUBG) si ofera pe langa imaginea buna si sunet de inalta calitate. Atunci ai avea nevoie de niste casti bune daca esti pretentios si vrei sa storci si ultima picatura de performanta.

Costa 150 de dolari.