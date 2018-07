Acer Swift 3 – laptop-ul ideal pentru oamenii care calatoresc des

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

M-am declarat inca de anul trecut fan al seriei Swift de la Acer, insa pana acum am testat modelele 1 si 5. De curand am avut ocazia sa testez si modelul de mijloc, cel mai echilibrat Swift. La fel ca si celelalte modele ale seriei, Swift 3 este adresat tot persoanelor care calatoresc mult si au nevoie de un laptop puternic ca sa lucreze din deplasare.

Seria Swift de la Acer s-a remarcat prin design, specificatiile bune in raport cu pretul si autonomia ridicata. Aceste lucruri sunt esentiale atunci cand trebuie sa alegi un laptop care sa tina rolul calutului de povara in deplasari.

Masoara 18mm grosime si cantareste doar 1.5Kg. Este foarte usor si subtire incat sa-l transporti intr-un ghiozdan. Cu siguranta o sa ai lucruri mai grele de carat decat acest laptop. Nici incarcatorul nu este mare, oferind o dimensiune compacta ideala pentru strecurat in bagajul de mana.

Swift-ul 3 pe care noi l-am avut la test a fost dotat cu:

Procesor i7 7500U la 2.7GHz

8GB memorie RAM

Placa video Intel HD Graphics 620

Ecran de 14 inch Full HD

Placa video MX150

Difuzoare stereo cu tehnologie TrueHarmony

USB Type C

Slot SD

Tastatura iluminata

Wi-Fi cu 2 antene MU-MIMO

Eu l-am utilizat doar in activitati simple precum browsing, Photoshop, activitati multimedia. Mi-a fost foarte usor sa lucrez de pe el deoarece era micut si puteam sa stau foarte usor in pat sau la o masa mai mica si sa lucrez fara probleme.

Ecranul mi s-a parut foarte luminos si parca a fost facut special sa fie utilizat inclusiv in bataia puternica a soarelui. Chiar daca eu nu am lucrat de afara, ecranul este pregatit. Are 14 inch diagonala si rezolutie Full HD. Este un IPS de buna calitate ce ofera culori naturale si o claritate foarte buna.

Difuzoarele sunt si ele impresionante ca la orice alt model Acer. De obicei nu gasesti difuzoare bune pe laptop-uri, insa Acer intotdeauna a avut difuzoare bune chiar si pe laptop-urile de dimensiuni mici. Recomand sa incercati si jack-ul audio pentru ca amplificarea este puternica.

Procesorul si memoria RAM de 8GB fac o echipa buna la prima vedere. Te poti descurca usor daca nu esti foarte prentetios. In 90% din timp am utilizat laptop-ul lucrand online cu diverse tab-uri in Chrome si am ajuns sa am chiar si 15 tab-uri deschise. Laptop-ul a continuat sa functioneze foarte bine.

As fi preferat mai multa memorie RAM, insa poti oricand sa-i aduci un upgrade daca iti doresti acest lucru sau sa cauti un model superior. Probabil memoria RAM de doar 8GB este si singurul minus pe care eu l-am gasit.

Tastatura iluminata mi-a placut foarte mult deoarece fiecare tasta are un LED dedicat. Lumina nu se imprastie printre taste si nu este deranjanta daca o privesti si din unghiuri ascutite. Feedback-ul este decent, cursa este scurta si trebuie sa te obisnuiesti putin cu ea. Seamana foarte mult cu tastatura de la noile Mac-uri.

Am fost incantat de prezenta cititorului de card si de USB Type C. De asemenea ofera si iesire video HDMI, insa din nou o spun, mi-ar fi placut sa vad si un Display Port. Monitoarele moderne au acesta mufa.

Voi aminiti doar de senzorul de amprenta deoarece nu i-am simtit niciodata nevoia pe un laptop si sa fiu sincer nu am intalnit pe nimeni care sa-l utilizeze. Probabil ca sunt persoane care prefera aceasta varianta de siguranta, altfel nu ar fi existat.

Touchpad-ul are suport pentru gesturi multiple, are butoane integrate si este placut de folosit. De fapt Swift 3 va fi folosit probabil cel mai mult cu touchpad.

Cat despre autonomie, cele 10 ore promise de Acer nu sunt o minciuna. Eu am folosit laptop-ul non stop deoarece l-am avut drept unealta principala pentru serviciu, iar in cea mai mare parte din timp a stat in priza. Dar atunci cand l-am folosit acasa am putut observa autonomia foarte ridicata.

Din pacate nu pot sa va ofer mai multe informatii deoarece am avut la test o unitate sample. Pana la produsul final mai sunt cateva suruburi de strans pe ici pe colo. Personal sunt incantat de toata seria Swift.