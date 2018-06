Oblio.eu: o aplicatie romaneasca de facturare in cloud

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Oblio.eu este o aplicatie, cloud-based, de facturare. Ce inseamna asta? Ca poti emite facturi de oriunde ai fi in lume fara sa ai acces la calculatorul personal. Totul merge repede si se face din cateva clickuri.

Inca din primii ani de viata a blogului ArenaIT, a trebuit sa ne facem un mic SRL, pentru a putea factura clientii, asa putini cum sunt. Facturile le facem, inca de pe atunci, in Excel. Insa acum ma gandesc serios sa trec pe Oblio.eu. Am testat aplicatia si cred ca m-a convins, sa va spun de ce.

Odata ce ti-ai introdus clientii in lista (sau ai facut o factura pentru ei) orice factura poate fi emisa cu doar cateva clickuri. Tot ce se schimba e valoarea facturii, pentru ca de restul se ocupa Oblio.eu. Pana acum mi s-a intamplat de nenumarate ori sa gresesc fie data, fie numarul facturii fie alte informatii de pe factura. In Excel n-mi spune nimic ca am gresit. 🙂

Am tot ezitat sa folosesc servicii de facturare, fie pentru ca nu mi se pareau sigure fie pentru ca erau scumpe sau pur si simplu greu de folosit. Mai mult, inca exista programe de facturare offline, iar asta nu mi se pare deloc ceva ce merita sa inlocuiasca Excel-ul.

Revenind la Oblio.eu, acestia se lauda cu urmatoarele:

Usor de folosit

nu instalati nimic pe computerul personal

emiteti prima factura in max. 60 de secunde, de obicei dupa aceea merge chiar mai repede

documentele sunt completate in mod automat (cu datele firmelor actualizate de pe internet) – practic trebuie doar sa introduceti CUI-ul clientului sau furnizorului

Sigur

utilizeaza aceleasi protocoale de securitate folosite in banci. Are autentificare in doi pasi folosind SMS-ul.

auditat de firme specializate in securitatea datelor la nivel international

encriptare avansata a informatiilor

salveaza datele in cloud, pe servere multiple (nu le pierdeti niciodata)

Inteligent

actualizari automate fara instalare de software

sugestii pe masura ce completati

calcule facute instant

preluare automata curs valutar de pe internet

Disponibil de oriunde

Datorita faptului ca Oblio este construit in cloud, aveti acces imediat la datele dvs: oricand, oriunde si de pe orice dispozitiv. Pentru oricat de multe firme si oricat de multi utilizatori. Fara nici un cost suplimentar.

Import/Export Date:

puteti sa importati extrase bancare de la peste 10 banci din Romania.

puteti sa importati produse, clienti si furnizori din vechiul program de facturare

puteti sa exportati date catre programul de contabilitate folosit de contabilul dvs.

puteti sa exportati datele din Oblio si sa le prelucrati in Excel pentru alte rapoarte pe care le doriti.

Pe langa toate aceste facilitati, Oblio este gratuit in primul an, dupa care costa 29 Euro/An. Adica o suma infima chiar si pentru o firma mica. Daca vreti sa aflati mai multe informatii despre cum functioneaza Oblio puteti consulta pagina dedicata sau puteti urmari clipul de mai sus.

Voi ce solutie pentru facturare folositi?