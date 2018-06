Mercedes Benz X250 4Matic impresii: un Nissan Navara sub acoperire

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In cadrul evenimentului X-Class Roadshow 2018 desfasurat in Cluj-Napoca de catre Tempo Advertising in colaborare cu Mercedes-Benz Romania, am avut ocazia de a-mi petrece duminica in compania noii clase X de la Mercedes Benz. Intregul eveniment a avut o durata de aproximativ 9 ore, timp in care mi-am putut face o impresie despre X-class atat pe drum asfaltat cat si pe drum forestier intr-un eveniment foarte bine organizat pe o distanta de aproximativ 100 de km.

Pick-up-ul celor de la Mercedes Benz a fost realizat in colaborare cu grupul Renault Nissan, asa ca imprumuta de la acesta sasiul, motorul impreuna cu cutia de viteze automata si reductorul. X-class pune la dispozitie 3 nivele de dotare: Pure, Progressive si Power cu preturi incepand de la 35.528 euro si ajungand pana la 46.002 euro cu TVA inclus. Varianta pe care am avut oportunitatea sa o testez a avut o configuratie similara cu Nissan-ul Navara NP3000 despre care v-a vorbit Darius aici: motor de 2.3 litri diesel, 190CP si o cutie automata in 7 trepte alaturi de tractiune integrala 4Matic.

Tin sa va spun de la bun inceput ca eu nu sunt adeptul masinilor noi si sunt pasionat de off-road, iar pentru ca este primul pick-up pe care il conduc, nu ma voi referi la acest articol ca si review, ci mai mult impresii, neavand un termen direct de comparatie din spatele volanului. In alte pick-up-uri am fost doar pasager.

Aspect interior si exterior

Exterior. X-class X250 4 Matic pe numele sau complet nu depune efort pentru a se face remarcat in gama larga de pick-up-uri existente la ora actuala pe piata. De la distanta poate fi usor confundat cu Navara, colaborarea dintre Mercedes si Nissan fiind deja vizibila mai ales la forma portierelor, urmata de pozitionarea farurilor. Are un design modern si o forma destul de aerodinamica pentru o utilitara, iar pe rosu arata chiar foarte bine. Singurul lucru pe care il pot reprosa este similaritatea cu Nissan Navara.

Interior. Similaritatile cu Navara continua si in interior. Portierele Mercedesului imprumuta multe elemente de interior de la Navara, precum si pozitionarea unor butoane si console. Mi-a placut faptul ca bordul este destul de aerisit si cu un design minimalist, nu m-am simtit invadat de butoane si sufocat de un design inutil. In schimb, mi-a lasat impresia de spatiu prost impartit, cu putine locuri unde iti poti pune cheile sau telefonul mobil de exemplu. Calitatea plasticului folosit pentru bord nu este de cea mai buna calitate, dar vorbim de un pick-up si nu de o masina de lux. Unii mai pretentiosi vor observa cu siguranta ca este loc de mai bine. Un mic detaliu care mi-a placut este faptul ca pe oglinda centrala iti este indicata directia in care se indreapta masina (nord, sud , sud-est, etc), iar pe tavan consola centrala prezinta un buton de S.O.S.

Tinuta de drum si confort. Cei 100 de km parcursi intr-o singura zi cu masina atat pe asfalt cat si pe drum forestier au fost suficienti ca o prima impresie, dar nu si pentru un verdict definitoriu. Am fost 16 masini in total in coloana si viteza maxima pe care am atins-o a fost de 100 km/h. Cabina este suficient de bine izolata incat singurul moment in care motorul isi face simtita prezenta este pe teren accidentat este atunci cand reductorul este cuplat iar turometrul indica deja peste 3000rpm. Daca pentru sofer si pasagerul din dreapta spatiul este suficient de generos si scaunele confortabile, bancheta din spate are aceleasi probleme ca la Navara – un drum lung poate fi putin mai obositor. Nefiind obisnuit cu o masina de asemenea dimensiuni : 5340mm in lungime, 1920 in latime si 1810 in inlatime, am avut emotii cand m-am urcat la volan, dar au disparut rapid fiind foarte usor de condus.

Motorizare. Cei 190 de cai putere si cutia automata cu 7 trepte au indicat un consum mixt de 13.5l/100km si nu am simtit in nici un moment ca nu ar fi fost suficienti. Cutia de viteze in schimb prezinta exact aceleasi simptome ca cele prezentate de Darius la Navara: da senzatia de masina puturoasa si se simte in pedala de acceleratie momentul schimbarii vitezelor – o pauza in accelerare urmata de un sprint scurt. Eu nu am reusit sa ma acomodez cu ea in o singura zi incat sa ii descopar latura sprintena.

Dotari si optionale

DSR (Downhill Speed Regulation). DSR regleaza viteza la coborarea in panta, sistemul de tractiune asigurand distributia coordonata a fortei de tractiune intre cele patru roti motrice.

360 Camera. Pe display-ul navigatiei va fi vizibil intreg mediul din jurul masinii si e utila atat pentru parcare cat si in off-road in cazul in care trebuie trecut cu masina printre doi copaci mai apropiati de exemplu.

Cum se conduce in off-road?

Mentionez ca aceasta nu este o masina dedicata off-road-ului extrem, este o autoutilitara pick-up cu o garda la sol sporita si tractiune integrala. Sa nu va imaginati ca va putea trece pe urmele unui Mercedes G-Class, Nissan Patrol sau Suzuki Samurai – toate fabricate inainte de 1995 bineinteles. Alt aspect important pe care vreau sa-l mentionez este ca oricat de perfomanta ar fi masina de teren pe care o conduceti, daca ea nu este echipata cu anvelope pe masura, tractiunea integrala poate fi considerata aproape zero. Acest lucru a fost vizibil si in drive-test-ul meu. La un moment dat am avut de urcat o panta noroioasa si intreg convoiul a trebuit sa se intoarca si sa urmam o alta ruta pentru ca anvelopele nu au avut aderenta deloc pe pamantul respectiv. Ca sa nu ma intelegeti gresit – aici nu primeste o bulina neagra – orice masina de teren echipata cu anvelope cu acelasi profil ar fi intalnit aceleasi dificultati.

Comutarea din 4×2 pe 4H se poate face si in mers pana la o viteza maxima de aproximativ 80 km/h si implica rotirea unui singur buton. Se poate monta diferential blocabil spate (costa 566 euro), varianta condusa de mine a avut doar diferential central, iar puntea spate este dotata cu arcuri elicoidale ceea ce ii ofera un confort sporit pe teren agresiv comparativ cu foile de arc. Tinuta in off-road este una foarte buna si ca sa va faceti o idee cam cat de usor este de condus – prietena mea care este obisnuita cu un Citroen C3 2003 a reusit sa o conduca (cu mici emotii) pe un teren mai neprietenos, ingust si inclinat fara probleme. Pentru a trece in modul 4L, care dezvolta mai mult cuplu si se foloseste pentru viteze de deplasare reduse gen 10-20 km/h, masina trebuie oprita si schimbatorul mutat pe pozitia N.

Mi-ar fi placut sa vad o garda la sol mai mare, din cele 16 masini 4 au ramas fara scut pana la finalul evenimentului. Varianta pentru Europa are o garda la sol de 201mm, in timp ce pe pietele din America de Sud si Australia ea este de 221 mm. Din fericire, este disponibila optional si in Europa pentru 251 euro.

Preturi si concluzie

Versiunea de baza X 250 d 4Matic Pure se poate achizitiona la 38.956 euro, la care se adauga 7.045 euro pentru echiparea Power. Cu un pret total de 46.000 euro pentru versiunea de top, este cu aproape 6.000 euro mai mult decat Navara Tekna 2.3 dCi 190 CP Aut și cu 4.200 euro mai mult decât VW Amarok Canyon V6 TDI 204 CP. Pretul mai ridicat se poate justifica prin brand, a dotarilor extra precum senzori de presiune pentru roti care nu sunt deloc pe Navara si a materialelor mai bune comparativ cu concurenta.

Cea mai mare problema pe care o am eu cu aceasta masina suna exact asa: aceiasi Marie dar cu o alta palarie. As fi preferat ca Mercedes sa investeasca mai mult in cercetare si dezvoltare si sa vina cu un produs original pe piata pick-up-urilor decat sa imprumute 50% din componentele folosite la Navara. Este o impresie falsa de diversitate, ai impresia ca ai de unde alege dar in realitate ceea ce conteaza cu adevarat – daca alegi intre Nissan, Mercedes sau Renault – folosesc aceleasi componente. Au acumulat experienta suficienta prin Mercedes Benz G-class care este o masina robusta si nu e de mirare de ce una din 1990 costa 7000-15000 euro second in ziua de astazi : X-class ar fi putut beneficia de pe urma acelei experiente. In alta ordine de idei, aduce un plus de confort si calitate comparativ cu concurenta, dar in afara de acestea nimic nou. Daca v-ati gandit sa achizitionati un Navara dar erati doar 80% hotarati, s-ar putea ca noul X-class sa umple acel 20% lipsa si sa fie masina ideala pentru dumneavoastra.

Multumim Tempo Advertising si Mercedes-Benz Romania pentru invitatie !

Plusuri

usor de condus

silentioasa

punte spate cu arcuri elicoidale

confortabila si pe teren accidentat

echipata cu anvelope adecvate poate traversa majoritatea drumurilor grele

Minusuri