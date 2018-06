Oferta zilei – HTC 10 EVO la 699 lei la PC Garage

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nu as fi stiut de acest telefon daca nu l-as fi achizitionat pentru tatal meu. Am cautat un telefon ieftin si am gasit acest HTC suspect de ieftin. Aparent este un telefon ieftin, insa in realitate este un flagship de acum 2 ani care inca merita cumparat mai ales la acesti bani.

HTC 10 EVO nu este clasicul HTC 10 pe care il stim. EVO este o versiune cu cateva avantaje notabile, dar cu un procesor UN PIC mai slab. HTC 10 EVO are Snapdragon 810, Quick Charge 2.0, USB C, camera de 16MP, 3GB RAM si 32GB de stocare. Ecranul este de 5.5 inch cu rezolutie 1440 x 2560 pixeli, are senzor de amprenta, carcasa complet metalica si slot microSD. Bateria este de 3200 mAh, are sistem audio avansat si o camera neasteptat de buna cu HDR. Era sa uit, are si protectie IP67 pentru apa si praf.

Merita fiecare banut daca vrei un telefon ieftin si nu vrei sa-ti cumperi o chinezarie noua. Personal prefer acest HTC 10 EVO. Il gasiti la PC Garage la pretul de 699 lei.