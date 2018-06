CafelutaIT 26.06.2018 – laserul de la Magurele, Oppo Find X, Snapdragon 1000 si altele

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Oppo – In caz nu ati aflat deja, Oppo a lansat un telefon cu totul deosebit. Camera frontala, camera principala de pe spate, sunt ascunse in telefon si scoase la suprafata de un motoras. Cel mai bine vedeti clipul de mai jos. Are Snapdragon 845, Adreno 630, 8GB RAM si 256GB de stocare si baterie de 3730 mAh.

Microsoft si Qualcomm – este posibil ca platforma Snapdragon 1000 sa fie prima care ar putea rula fara probleme continut AR si VR pe desktop-uri. Aceasta noua platforma ar putea fi suficient de puternica incat sa fie integrata pe laptop-uri, sa aiba un consum redus si sa coste putin. Citeste AICI.

AOC – ocupa locul 2 pe piata din Romania la numarul de monitoare vandute, iar Philips locul 3. Monitoarele de peste 24 de inch au castigat mai mult teren pe cand cele mai mici de 24 inch au inceput sa scada. Si monitoarele cu rezolutie QHD sau UHD s-au bucurat de cresteri. [comunicat de presa]

Apple – Daca ai probleme cu tastatura de la MacBook atunci stai fara grija. Apple recunoaste problema si le repara. Gratis. Fiind taste cu o cursa extrem de scurta, orice obiect de mici dimensiuni le poate bloca. Deci daca ai tastele blocate de…mancare (?) stai fara grija ca se va rezolva pe garantie. Este vorba de orice laptop lansat din 2015 pana in prezent.

Samsung – S10 care urmeaza sa fie lansat anul viitor ar putea fi primul telefon Samsung cu senzor de amprenta sub ecran. Ar putea fi un telefon complet fara margini.