Curand masinile vor putea fi pornite cu ajutorul telefoanelor mobile

Car Connectivity Consortium (CCC) a publicat specificatiile primei chei digitale pentru autovehicule. Aceasta cheie digitala poate fi descarcata pe smartphone sau smartwatch si cu ajutorul functiei NFC se poate deschide si porni un autovehiculul. Prima versiune este momentan disponibila doar membrilor CCC iar versiunea a doua care probabil va adauga noi functionalitati este deja in dezvoltare.

VW has supported and contributed to Digital Key Standardization activity of CCC from the first day. We’re excited to see the fast specification development and now the release of Version 1. We’re proud to provide the innovative Digital Key Service for our customers to use our cars soon. VW is looking forward to cooperate with other CCC members to continue on development and standardization of Version 2 to even reach more markets and customers