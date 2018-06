Incepand de luni, Facebok Messenger va avea reclame cu autoplay

Da, ati citit bine, Facebook vrea cu orice pret sa vedeti reclame. Mai mult decat atat, acestea vor avea autoplay si din ce cred eu, nu exista persoana in afara de Zuckerberg care sa se bucure de aceasta veste. Intr-un interviu cu un reprezentant al Facebook pentru publicatia Quartz, acesta a refuzat sa raspunda cand a fost intrebat ce au utilizatorii de spus cand vine vorba de reclame.

Top priority for us is user experience…So we don’t know yet [if these will work]. However, signs until now, when we tested basic ads, didn’t show any changes with how people used the platform or how many messages they send.