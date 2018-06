Android Messages a primit interfata web

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Fanii au cerut, Google a raspuns si a lansat Messages for web. Metoda de autentificare este identica cu cea de la WhatsApp si consta in a scana codul QR de pe messages.android.com pentru a avea acces la intreaga lista de conversatii din telefon. Se pot trimite SMS-uri direct de pe PC, atasamentele vor fi trimise in format MMS, iar suport pentru GIF-uri care a fost de curand implementat in aplicatia pentru smartphone nu a ajuns in varianta Web, putand fi folosite doar emoticon-urile elementare si stickere. Se pot forma grupuri pentru discutii, iar Google promite ca in viitor se va ocupa tot mai mult de Android Messages si va adauga posibilitatea de comunicare prin internet, nu doar prin SMS-uri. Ce nu mi-a placut inca de la inceput este ca nu pot cauta dupa o anumita persoana pentru a gasit mai rapid conversatia.

Pe partea de mesagerie Google are pasi mari de facut pentru a ajunge un concurent serios pentru iMessages prezent pe iOS sau WhatsApp, dar planul lor este sa ii ajunga din urma. Personal cred ca au gresit cand au lansat prea multe aplicatii in loc de una singura si mai complexa – Google Allo, Duo sau Hangouts nu sunt extrem de populare la ora actuala.

[ Sursa ]